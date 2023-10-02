拜登施压麦卡锡兑现援乌承诺 强调美国不会撒手不管

美国国会赶在最后期限前火速通过一项临时拨款法案，使联邦政府暂时避免“关门”，总统拜登随即施压众议院议长麦卡锡，要他兑现继续援助乌克兰的承诺。美国对乌克兰的援助被临时拨款法案排除在外。

综合彭博社和法新社报道，拜登星期天（10月1日）在白宫说：“我要向美国盟友、美国人民和乌克兰人民保证，你们可以信赖我们的支持。我们不会撒手不管。”

他痛斥共和党人拖延政府支出谈判，呼吁共和党人“停止政治把戏”，对边缘政策表示“十分厌倦”。“我期待议长完全信守承诺，以确保乌克兰获得抵御侵略和暴行所需的立法程序和支持。”

他强调，在未来日子里，乌克兰还得在战场上应对俄罗斯的入侵，援乌行动“刻不容缓”，并要求国会在几天或几周之内通过一项新的援助乌克兰计划。

拜登说： “众议院和参议院的绝大多数共和党人和民主党人是支持乌克兰的。就让大家表决吧。”

美国国会9月30日火速通过一项临时拨款法案，赶在当天午夜联邦政府资金耗尽前送交拜登签署，让联邦政府暂时避免停摆。民主党人形容，这是美国人民的胜利，共和党籍的众议院议长麦卡锡则因不顾党内强硬派反对提出这项法案而面临下台危机。

这项“干净”版法案，包括拜登政府寻求的160亿美元（约218亿新元）救灾资金，但不包括民主党希望纳入的额外对乌克兰援助，也未按照强硬派共和党人所要求大幅削减开支与收紧边境管控政策。