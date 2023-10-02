面对逼宫的麦卡锡 自信能守住美国众院议长职位

面对美国共和党同仁逼宫的众议院议长麦卡锡，相信自己能够安然渡过难关。

路透社报道，极右翼共和党众议员盖茨周末告诉多家美国媒体，他将提出一项动议，要求投票罢免麦卡锡的议长职务。共和党仅以221对212的微弱优势控制众议院。

麦卡锡星期天（10月1日）接受哥伦比亚广播公司（CBS）访问时，指盖茨存心针对他，“这不是什么新鲜事，打从我竞选公职的那一刻起，他就试图这么做了。”

但麦卡锡说：“我顶得住，你要知道，这是我和马特（盖茨的名字）之间的问题。马特对保护我们边境的最保守法案投了反对票。”

另据彭博社报道，为佛罗里达州众议员的盖茨星期天接受CBS新闻访问时透露，他打算在本周提出一项移除议长职位的动议。自1910年至今，这项议会程序并未导致任何在任众议院议长被罢免。

盖茨接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时也说：“我决定在本周提出一项动议，要求麦卡锡议长辞职。” “我认为我们需要一个值得信赖的新领导层。”

2016年赢得佛州众议员席位的盖茨，被视为最亲特朗普的共和党众议员。特朗普于2016年首次赢得总统选举。

美国国会9月30日提出一项临时拨款法案，赶在当天午夜联邦政府资金耗尽前送交拜登签署，让联邦政府暂时避免停摆。民主党人形容，这是美国人民的胜利，麦卡锡则因不顾党内强硬派反对提出这项法案而面临下台危机。