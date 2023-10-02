泽连斯基：任何事都不会削弱乌抗俄的决心

乌克兰总统泽连斯基说，任何事情都不会削弱乌克兰对抗俄罗斯的决心。

路透社报道，美国国会为避免联邦政府“关门”而火速通过的一项临时拨款法案，把美国对乌克兰的援助排除在外。泽连斯基星期天（10月1日）为纪念祖国保卫者日而录制的一段讲话中，并没有直接提及美国国会通过的法案，而是重申了为胜利而继续战斗的决心。

泽连斯基说，没有人能够“切断”乌克兰的稳定、耐力、力量和勇气，他这番话与乌克兰对俄罗斯袭击导致乌克兰多地断电的一贯反应相呼应。

他还说，乌克兰将继续顽强抵抗，直到取得胜利为止。 “我们正一天天接近这个目标，而我们要强调，‘只要有需要，我们就会继续战斗下去。’”

另外，乌克兰国防部长乌梅罗夫在X社媒平台（前称推特）说，他和美国国防部长奥斯汀通过电话，并获得将继续获得美国军事援助的保证。

“奥斯汀向我保证，美国会继续给予乌克兰援助，在战场上的乌克兰战士将继续获得强大的后援支持。”

乌克兰外交部发言人也说，基辅正在与美国合作伙伴协调合作，以确保美国一项新的预算案将包括为乌克兰提供的资金。

美国拜登星期天说：“我要向美国盟友、美国人民和乌克兰人民保证，你们可以信赖我们的支持。我们不会撒手不管。”他要求众议院议长麦卡锡兑现继续援助乌克兰的承诺，并要求国会在几天或几周之内通过一项新的援助乌克兰计划。