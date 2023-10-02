“敛财论”诽谤案 法庭驳回马哈迪索文件申请

马来西亚前首相马哈迪在起诉首相安华的“敛财论”诽谤案中受挫。

“当今大马”报道，马国高庭司法专员扎哈拉（Zaharah Hussain）星期一（10月2日）驳回了马哈迪要求安华提供佐证“敛财”指控的文件申请。

马哈迪和安华的代表律师都确认法庭做出这项裁决。

马哈迪的律师拉菲克说，法庭还谕令马哈迪支付2000令吉（约582新元）堂费给安华。

他说，法庭做出这项裁决的理由是，安华修订后的抗辩书里提及的事件发生在很久以前，而且没有具体说明是哪份文件。不过，若所谓的文件确实存在，那它将成为安华抗辩的一部分，并须要在案件管理前出示。

拉菲克还说，法庭已择定11月3日再次进行案件管理，到时双方须口头通知是否打算或已提交其他申请。安华的代表律师为阿里夫。

安华今年3月18日不点名批评马哈迪两次任相期间，为自己、家人、孩子累积财富，并没有照顾马来人的福祉。

马哈迪于5月入禀沙亚南高庭，民事起诉安华诽谤，索偿1亿5000万令吉。除了向安华索赔，马哈迪也寻求法庭勒令安华向他做书面道歉，并立即撤回“敛财”指控。

安华6月14日入禀抗辩书，他在抗辩书里提起2亿1420万令吉光纤合同一事。随后，马哈迪反驳安华抗辩书里的指责，更斥责安华为“病态骗子”。