瑞典专家挑战“卫生假说” 指肮脏环境不一定能提高免疫力

瑞典医学专家近来对“卫生假说”提出了挑战，称研究结果表明，与“干净”的实验室小鼠相比，从小暴露在高传染性环境中的“野生小鼠”并未比前者拥有更强的过敏免疫反应能力。

新华社星期一（10月2日）报道，“适度接触微生物可能会降低人们罹患过敏性疾病的风险”这一被称为“卫生假说”的概念已经盛行了几十年。此前研究认为，一些感染可能会减少生物体对过敏原的炎症抗体产生，并在过敏反应中改变T细胞的行为；肠道中的“好细菌”可能可以“关闭”掉身体其他部位的炎症反应。

由瑞典卡罗琳医学院等机构的研究员把基因相同的实验小鼠分成两组，一组是在半自然条件下饲养，从出生起就暴露在丰富的微生物环境中的“野生小鼠”；另一组则在典型的“干净”的实验室环境中饲养，用以比较两组小鼠的过敏免疫反应。

但这项新研究结果显示，研究员基本上没有观察到“野生小鼠”的抗体反应发生改变、或T细胞功能发生有实质意义改变的证据；也没有观察到由肠道中的“好细菌”引发的抗炎反应“关闭”掉过敏免疫反应。相反，“野生小鼠”暴露于过敏原时，出现了强烈的病理性炎症和过敏反应迹象。

论文作者之一、瑞典卡罗琳医学院微生物学、肿瘤和细胞生物学系副教授乔纳森·科凯特说，这有点“出乎意料”，它表明人们平时说的“肮脏的生活方式会阻止过敏发生，而干净的生活方式可能会引发过敏”可能并不是一般性规律，而是只在一些特定条件下才会如此。



研究员认为，这一发现有助于增进人们对过敏产生机制的理解，也可能具有临床指导意义。这项研究结果提醒人们，普遍和广泛地接触微生物可能不会产生人们希望的明显增益效果。