分析：东南亚并未在十一黄金周迎来中国游客“报复性出游”

今年是中国全面解除防疫措施后首个十一黄金周，但中国旅游业者指出，前往东南亚国家的旅客并未如预期那般来得多，东南亚未能在这波旅游潮中等到“报复性出游”的中国游客。

《中国新闻周刊》报道，今年初，中国相继发布的两批共计60个恢复出境跟团游的国家名单中，东南亚最为醒目，热门目的地几乎全部上榜。被疫情困住手脚多时后，主做境外市场的多家旅行社都想大干一场，纷纷押宝东南亚，一边在境外重建供应链，一边在国内营销揽客。

北京阳光假期国际旅行社负责人付峥说：“东南亚距离近、性价比高，占得恢复跟团游先机，同时对跟团游影响最大的航班运力也将率先恢复。”

数据显示，今年3月第二周，中国游客出境目的地前八名中，东南亚国家占了六席，另外两个热门目的地是日本和韩国。第二批出境游名单发布后，同程旅行方面收到的赴相关国家旅游签证咨询量瞬时涨幅超过四倍。

但付峥表明，实际情况是“咨询量多，成交量少”。到了3月底，东南亚市场都没能等来“报复性出游”。

全面解除防疫措施的最初几个月，受签证办理时间长、航班供给少、目的地酒店和交通费用高、中文导游缺位等因素影响，以及东南亚产品一度价格翻倍，从疫情前的3000多人民币（约572新元）涨到6000元至7000元，所以中国游客大多选择在国内旅游。

然而，随着航司运力和目的地供应链恢复，东南亚旅游价格逐渐降回到疫情前水平，依旧没能挽回消费者。

付峥说，“大家想出去玩的意愿很强烈，但花钱变得更谨慎，这才是行业遇冷的关键”。到第二季度，赴东南亚旅行市场“依旧趴在地上”，连五一黄金周都无法扭转东南亚出境游持续低迷的态势。

到了6月，中国旅客的低迷出游潮让东南亚旅行批发商再也坐不住，纷纷降价促销，甚至不惜赔本，市场才稍微恢复一丝暖意。但业界都清楚，大幅让利换来的繁荣无法持续。