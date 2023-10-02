为筹资修建水利建设 英国水费将在2030年飙涨35%

为了筹措资金扩建和修补水利基础设施，英国水利供应商拟逐步调高水费价格，使英国家庭的水费账单在2030年平均上涨35%。

彭博社星期一（10月2日）报道，今年以来，英国水利行业便陷入危机，除了来自公众和政界要求清理英国水道的呼声日益高涨，一些主要水利供应商的债务也在持续飙升。因此，英水利供应商计划在2025年至2030年投入960亿英镑（约1602亿新元）用于一系列水利建设项目，并向英国水务监管局申请调高英国家庭的水费。

报道称，尽管扩大水利建设投资是必要的，但英国当前的生活费居高不下，因此供应商调涨水费的计划恐不易落实。英国水务集团（WaterUK）首席执行长亨德森说：“虽然增加收费永远不会受到欢迎，但对我国基础设施的投资对于确保供水安全至关重要。”

近期，各大公用事业公司一直在向英国水务监管局提交各自的支出建议。英国北部运营的联合公用事业集团公司（United Utilities Group Plc）和宾农集团公司（Pennon Group Plc）已分别宣布了137亿英镑和28亿英镑的支出计划，塞文特伦特公司（Severn Trent Plc）则在上周提交了支出计划。

WaterUK称，总体而言，英公用事业公司正在寻求增加两倍减少污水溢出的投资支出，并在2030年前将污水泄漏量减少四分之一以上。这项计划包括新建10座水库，也是英国自1991年以来首次新建水库。

英水务监管局将针对各公司提交的支出提案进行审查，以确保项目的可行性和资金链的可续性。水务监管局已告知各大供应商，不能用缴费者的钱来弥补过去的错误。

英水务监管局将在2024年12月就最终计划达成一致，并在2025年4月正式调涨水费。