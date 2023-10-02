为冠病疫苗问世奠定基础 两科学家共享诺贝尔医学奖

瑞典卡罗琳医学院宣布，将2023年度诺贝尔医学奖授予匈牙利生物技术科学家卡塔琳·考里科（Katalin Kariko）和美籍科学家德鲁·韦斯曼（Drew Weissman），以表彰他们在信使核糖核酸（mRNA）技术领域的研究成果。

综合媒体报道，他们的研究成果为制药公司辉瑞/BioNTech和莫德纳研发出冠病疫苗铺平了道路。两人将分享1100万瑞典克朗（约合137.5万新元）奖金。

诺贝尔奖委员会称，人类自诞生以来，便一直和病毒斗争，也持续累积对病毒的理解和抗病毒研究。考里科和韦斯曼的工作使快速获得高效、安全的冠病mRNA疫苗成为可能。更重要的是，他们的重大发现还有可能彻底改变未来高效、安全的疫苗、治疗方法和基因疗法的递送方式。

评奖委员会说，生产基于全病毒、病毒蛋白质和病毒载体的疫苗需要大规模细胞培养，其资源密集型过程限制了疫情暴发时快速生产疫苗的可能性。与病毒基因片段相对应的mRNA可以让机体细胞生成病毒的蛋白，从而激发免疫反应，因而也可以作为疫苗候选，但细胞外生产的mRNA依然不稳定且传递效果差。

两位获奖者研究发现，只要对细胞外生产的mRNA进行核苷酸碱基修饰，就可以让机体将外源mRNA“识别”为自身的mRNA，递送后既能减少炎症反应又能增加蛋白质产量。这一成果消除了mRNA临床应用道路上的关键障碍，开发mRNA疫苗的灵活性和速度，为针对其他传染病疫苗的开发铺平了道路。未来该技术还可用于输送治疗性的蛋白质并治疗某些癌症类型。

考里科在德国制药厂BioNTech担任高级副总裁兼RNA蛋白替代品负责人，直到2022年，之后便一直担任该公司的顾问。考里科还是匈牙利塞格德大学（University of Szeged）的教授和宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院的兼职教授。她因在mRNA疫苗方面的开创性工作，于2021年获得第24届世界杰出女科学家奖。

韦斯曼目前是佩雷尔曼医学院（Perelman School）的核糖核酸（RNA）创新研究所主任。自1997年起，韦斯曼便在宾夕法尼亚大学与考里科展开合作。他曾获得2022年科学突破奖的“生命科学突破奖”，也曾在2021年获得国际医学大奖拉斯克奖。

2022年的诺贝尔医学奖得奖者是瑞典科学家斯万特·佩博（Svante Paabo），以表彰他在已灭绝古人类基因组和人类进化研究方面所做出的贡献。

2021年诺贝尔医学奖则由戴维·朱利叶斯（David Julius）和阿德姆·帕塔普蒂安（Ardem Patapoutian）两名科学家共享，以表彰他们在发现温度与触觉“感受器”方面所做出的贡献。