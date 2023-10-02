周一美市盘前小幅走高 重点谈游轮公司Carnival最新季度业绩

星期一（10月2日）重点：

美国国会上星期六（9月30日）火速通过一项临时拨款法案，让联邦政府暂时避免停摆。华尔街投资者的注意力重新转向未来利率路径。美国华尔街股市主要股指期货星期一（10月2日）小幅走高。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微升3.20点或0.07％，报4291.20点；纳斯达克100指数期货起31.70点或0.22％，报14746.90点；道琼斯指数期货则无起落，报33507.50点。

标准与普尔500指数上星期五（29日）收低。投资者消化了个人消费支出指数这个关键通胀报告对美联储利率政策的影响。股市也在疲弱的交易中，结束了第三季度最后一个交易。

标准与普尔500指数上星期五退低11.65点，闭市报4288.05点。重量级的道琼斯指数也跌158.84点，闭市报33507.50点。以科技股为主的纳斯达克100指数则微起0.08％或12.48点，以14715.24点收市。

美国股市上星期五的交易活跃，交易所的总成交量是113亿股，比过去20天的104亿股平均成交量多。

盘前交易重点：

电动车巨头特斯拉（Tesla）预料会在星期一公布第三季度交付情况。据FactSet之前向分析师搜集到的平均数字，特斯拉的季度交付量估计将达到46万1000辆。该股在星期一晚上盘前上升0.44％，截稿时报251.33美元。

中国电动车制造商蔚来（NIO）、小鹏（XPeng）和理想（Li Auto）在美国挂牌的股票价格也全面走高。这三家电动车制造商在今年9月份的总交付量达6万6831辆，同比增长116％，是有史以来第二好的月份。截稿时，蔚来股价上升0.33％，小鹏起1.03％，理想也上升1.57％。

市场盛传，一部根据碧昂斯文艺复兴世界巡演（Beyonce‘s Renaissance World Tour）改编的电影，其制作人正在与影院发行商AMC Entertainment进行有关发行的最后阶段磋商。AMC Entertainment股价今晚盘前上涨1.38％，截稿时报8.10美元。

星期一下文我们来看看游轮公司Carnival Corporation最新季度业绩。星期一晚上盘前该股退低0.12美元，截稿时报13.60美元。

盘前活跃股按序：特斯拉、Palantir Technologies、、苹果（Apple）、英伟达（Nvidia）和亚马逊（Amazon）。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

Carnival Corporation （纽约证券交易所代码：CCL）

Carnival Corp在北美的预订量已经创下历史新高，欧洲方面的业务也恢复到疫情之前的水平了。（档案照片）

游轮公司Carnival Corp最新季度业绩虽然报捷，营业额更是创下历史新高，但是因为燃油价格预料会减缓业绩接下来的增长幅度，导致该股上星期五在发布业绩后，先起后跌。

根据Carnival Corp截至今年8月底的第三季度业绩报告，集团的营业额跃升了59％，达到创纪录的68亿5000万美元。在疫情爆发之前，Carnival Corp在2019年第三季度的营业额是65亿3000万美元。它的调整后每股盈利也从去年同期的每股亏损0.58美元，转为每股盈利0.86美元。

而FactSet之前搜集到的分析师平均预测则是营业额增加55.8％至67亿美元，调整后每股盈利是0.76美元。以这两个上下线业绩指标来看，Carnival Corp是双双超标的。

该集团的第三季度总预订量也达到63亿美元的创新高水平，比2019年同期的49亿美元的纪录要高出整整28％。

它的首席执行官韦恩斯坦（Josh Weinstein）在业绩新闻稿中说：“集团业绩出色主要是需求强劲推动的。我们的北美、澳大利亚，以及欧洲部门的表现超出之前的预测。北美的预订量也创下历史新高，欧洲方面的业务也恢复到疫情之前的水平了。”

至于当前的第四季度，Carnival Corp高管们预计调整后则会出现每股亏损0.10美元至0.18美元；整个财年调整后每股亏损则会在0.04美元至0.12美元的区域。

第四季度调整后的息税折旧摊销前盈利（EBITDA）将会在8亿美元至9亿美元之间。这个数额比市场分析师平均预测的9亿5000万美元低。整个财年调整后的息税折旧摊销前盈利预计会在41亿美元至42亿美元之间，其中包括货币逆风和燃油价格造成的1亿3000万美元的负面影响。

韦恩斯坦也说：“虽然我们之前也曾经历过燃油价格波动，但是在过去15年里，我们的燃油价格只有一次是达到这样（高）的水平的。”

在Tipranks的12名分析师中，有九名给予Carnival Corp股“买进”评级，三名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是19.25美元。