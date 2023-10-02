美国和菲律宾在南中国海举行年度联合演习

继中国和菲律宾日前在南中国海爆发新一轮外交争执后，美国和菲律宾在有争议的南中国海，启动一年一度的联合海上军事演习，为期12天。

法新社星期一（10月2日）报道，1000多名来自美菲两国的海军，正在菲律宾吕宋岛南部海域举行代号“Samasama”的反潜、水面和电子战演习。

美国第七舰队司令、海军中将托马斯（Karl Thomas）在演习开幕式上说，所有国家确保国家主权的权利“每天都在公海上遭到攻击”。

托马斯说，几十年来保障地区和平的“基于规则的国际秩序”已被“撕裂、标记和测试，其目的不是让所有国家受益，而是让一个国家受益”。他补充称：“确保主权和安全最好的办法，莫过于共同航行、共同行动。”

菲律宾海军中将阿达西（Toribio Adaci）说，“Samasama”演习“使我们有能力共同面对一系列威胁”。

据美军方面消息，“杜威号”驱逐舰（USS Dewey）将与一艘干货弹药船和P-8A海神式海上巡逻机一起联演。此外，菲海军的一艘导弹驱逐舰、日本海上自卫队的一艘驱逐舰，以及加拿大皇家海军哈利法克斯级巡防舰温哥华号（HMCS Vancouver）也将参加演习。

作为演习的一部分，英国、日本、加拿大、法国和澳大利亚也将派出人员参加桌面演习，新西兰和印度尼西亚则将派出观察员。