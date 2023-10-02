IMF：私营部门需承担大部分气候投资成本

国际货币基金组织（IMF）说，到了2030年，发展中国家每年所需的2万亿美元（约2.75万亿新元）气候投资中，有大部分须来自私营部门。

路透社星期一（10月2日）报道，气候融资将是下周在摩洛哥马拉喀什举行的国际货币基金组织（IMF）与世界银行年会的主要议题之一。

IMF在即将发布的《财政监测》和《全球金融稳定报告》（GFSR）中指出，长达约三年的冠病疫情、俄乌战争的外溢效应、极端天气如干旱和自然灾害等因素，已导致新兴市场和发展中国家的政府财政捉襟见肘，因此，IMF需要为私人投资者承担责任铺平道路。

为了实现净零碳排放目标，到了2030年，全球预计每年需要投资5万亿美元，其中2万亿美元需要投向新兴市场和发展中经济体。

IMF在《全球金融稳定报告》中估计，私营部门将需要提供这些投资中的约80%。如果不包括中国，这一比例将上升到90%，因为中国政府拥有充足的国有资源。

IMF在《财政监测》则表明，依靠公共开支为如此大规模的去碳化投资提供资金，将导致大规模、不可持续的债务增加，对于一个大型、高排放的新兴市场而言，债务可能占其国内生产总值（GDP）的45%至50%。

IMF建议，为减轻公共气候投资造成债务增加，各国应制定碳定价计划，以增加收入，鼓励更多私人投资。对于美国等不执行碳定价的国家，则应采取排放税等替代措施。

IMF还提议各国通过加强宏观经济基本面和深化国内资本市场来改善信用评级，从而改善整体投资环境。