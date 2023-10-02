专家：极端天气或致亚马逊河逾百淡水豚死亡

自上星期以来，亚马逊河一条支流上便漂浮着约120具淡水豚的尸体，专家怀疑，造成淡水豚死亡的原因或与极端干旱和高温有关。

法新社星期一（10月2日）报道，研究员认为，巴西亚马逊河在严重干旱期间河流水位过低，导致河段水温升高，使淡水豚无法忍受，继而死亡。近期，亚马逊河上还有数千条鱼因水中缺氧而死。

目前，科学家还不能完全确定淡水豚死亡率飙升，是否与极端干旱和高温相关。因此，研究员正在努力排除其他原因，例如特菲（Tefé）支河在流入亚马逊河之前形成的一个湖里，可能存在能造成淡水豚细菌感染死亡的病毒。

据悉，这处湖水的温度曾在上星期四（9月28日）一度飙升到39摄氏度，比过去同一季节的平均温度高出10多摄氏度。随后，至少有70具淡水豚的尸体浮出了水面。

马米劳亚环境研究所（Mamirauá environmental institute）的研究员马蒙泰尔（Miriam Marmontel）说：“在过去的一周里，我们已经记录了120具淡水豚的尸体。大约每10具尸体中就有八具是粉红淡水豚，巴西人称它为阿拉圭纳河豚（Botos）。”

马蒙泰尔指出，阿拉圭纳河豚在特费湖的死亡占比，可能占特费湖生存海豚数量的10%。

亚马逊河中栖息着大量呈粉红色的阿拉圭纳河豚，由于它们繁殖周期缓慢，因此特别容易遭遇生存威胁。阿拉圭纳河豚是仅存于南美洲河流中的独特淡水物种，也是世界上仅存的几个淡水豚物种之一。