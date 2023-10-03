世卫：第二种疟疾疫苗2024年中期推出

世界卫生组织（WHO）建议使用第二种疟疾疫苗，以遏制某些蚊子向人类传播危及生命的疾病。这种适用于儿童的疟疾疫苗将在明年推出市场。

路透社报道，世卫总干事谭德塞星期一（10月2日）在日内瓦的新闻发布会上说，在两年前的大概这个时候，世卫建议在全球广泛使用的第一种疟疾疫苗为RTS,S疫苗。

他说：“今天我非常高兴地向大家宣布，世卫现在要推荐第二种疟疾疫苗。这种名为R21/Matrix-M的疫苗，可以帮助面临疟疾风险的儿童预防这种疾病。”

R21/Matrix-M疫苗是由英国牛津大学开发，将于2024年中期上市。每剂R21/Matrix-M疫苗的费用介于2美元至4美元（介于2.7新元至5.5新元）。

谭德塞说：“世卫目前正在对这款疟疾疫苗进行资格预审，一旦获得世卫通过，全球疫苗免疫联盟（GAVI）和联合国儿童基金会（UNICEF）就可以向疫苗生产商购买疫苗。”

R21/Matrix-M疟疾疫苗由印度血清研究所批量生产，并使用美国制药公司诺瓦瓦克斯（Novavax）的Matrix M佐剂。

印度血清研究所首席执行官普纳瓦拉说，根据世卫的建议，印度血清研究所已生产2000多万剂的R21/Matrix-M疫苗。

疟疾是一种会感染人类及其他动物的全球性寄生虫传染病，其病原疟原虫借由蚊子散播。 疟疾引起的典型症状有发热、畏寒、疲倦、呕吐和头痛；若病情严重会引起黄疸、癫痫发作、昏迷或死亡。