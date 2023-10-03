美制造业萎缩幅度为近一年来最低 或已度过最糟时期

一项衡量美国制造业活动的指数9月份萎缩幅度为至少近一年来最低，这为美国生产商带来希望——最糟糕的时期可能已经过去。

彭博社报道，星期一（10月2日）公布的数据显示，美国供应管理学会（ISM）制造业指数从8月份的47.6升至49，为去年11月以来的最高水平。

虽然ISM指数低于50，表明制造业活动萎缩，但最新数据超出大多数接受彭博调查的经济学家的预期。继于6月触及多年低点后，ISM指数已上涨3点，创下2021年3月以来的最大三个月涨幅。

9月指数受到自2022年7月以来最强劲的产出增长以及工厂就业扩张的提振。新订单指标虽然仍显示萎缩，但也升至一年多来的高位。

制造业就业指标四个月来首次扩张，这令生产商在处理积压订单方面能更进一步。

大宗商品价格下跌也令生产商松了一口气。9月原材料支付价格指标下降4.6点至43.8，跌幅为四个月来最大。

尽管近一年来制造业一直处于萎缩状态，但恶化的速度正在放缓。面对高企的借贷成本和挥之不去的通胀，消费者支出仍具有一定韧性。此外，近来的政府数据显示企业对设备的需求8月反弹。

企业在削减库存方面取得进展，产量增长可能持续。ISM报告显示，一项衡量客户库存的指标以三个月来最快速度下降。工厂库存也出现萎缩。

与此同时，尽管供应链和价格持续企稳，但针对美国三大汽车制造商的罢工有可能导致汽车行业进展放缓。