美国防部预计对乌武器供应预算只能维持六个月

在美国国会通过一项维持政府运作的措施，但不包括为乌克兰战争提供更多拨款后，美国国防部官员说，五角大楼只剩50多亿美元可用于向乌克兰提供武器装备和其他安全援助。

《华尔街日报》报道，如果美国继续以3月初以来的速度向乌克兰运送物资，剩余的资金大概还可以提供六个月左右的武器装备。这约占自2022年2月俄乌战争爆发以来美国提供的439亿美元（约603亿新元）安全援助总额的11%。

美国用于长期提升乌克兰军事力量并使其更能达到北约部队标准的另一笔资金“乌克兰安全援助项目”则已经耗尽。

白宫新闻秘书皮埃尔上星期六（9月30日）在新闻发布会上表示，美国的资金只能在短期内满足乌克兰的“紧急战场需求”。

皮埃尔称：“这足以——对我们来说——在稍长的时间内满足乌克兰在战场上的紧急需求……但这不是长期解决方案。”

拜登政府官员和参议员们周末强调，美国暂停对乌克兰的支持可能会对乌克兰战争的努力造成极大破坏，并敦促国会迅速通过一项提供更多资金的法案。

五角大楼星期一（10月2日）称，美国国防部长奥斯汀星期天（1日）与乌克兰国防部长乌梅罗夫进行了会谈，“重申美国支持乌克兰应对俄罗斯的持续侵略，并讨论了安全援助的优先事项”。