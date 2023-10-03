印度警方突袭搜查媒体 加剧新闻自由担忧

印度警方星期二（10月3日）突袭了至少八名记者和活动人士的住所，加深了对印度新闻自由急剧下降的担忧。

《金融时报》报道，被突袭的是英语新闻网站NewsClick，印度当局于2021年提起诉讼，指控该组织接受外国资金。

NewsClick撰稿人辛格在社交媒体平台“X”上写道：“终于是这部手机发出的最后一条推文了。”他补充说，德里警方没收了她的手机。

另一位NewsClick记者夏尔马称：“警察来到我家，拿走我的笔记本电脑和手机。”

孟买新闻俱乐部在一份声明中对袭击事件表示“深切关注”，称“多名隶属于NewsClick的记者遭到袭击”。它要求警方停止“针对这些记者的有针对性的骚扰活动”。

不过，一位要求匿名的印度官员称正在调查该网站涉嫌与中国的联系：“中国向该网站所谓记者支付了报酬，以传播中国的宣传。”

《纽约时报》曾于8月报道NewsClick由美国商人辛厄姆资助，并称辛厄姆“在其报道中散布了中国政府的谈话要点”——辛厄姆否认了这一说法。

无国界记者组织警告说，印度的新闻自由“正处于危机之中”。自2014年以来，印度新闻自由度排名从第140位下降至第161位。批评人士称，莫迪政府试图通过严格审查人权组织的财务并限制外国资金来向其施压。