周二美市盘前走低 重点谈电动车巨头特斯拉最新交付量

星期二（10月3日）重点：

在债券收益率上升的压力下，美国华尔街股市主要股指期货星期二（10月3日）小幅走低。

7时截稿时，标准与普尔500指数期货微退2.40点或0.06％，报4286.00点；纳斯达克100指数期货也退低26.30点或0.18％，报14811.30点；道琼斯指数期货则下跌30.30点，报33403.10点。

标准与普尔500指数星期一（2日）收盘几乎持平，全场以公用事业板块股票下跌幅度最大。市场投资者现在也在权衡美联储更长时间维持较高利率的可能性。

标准与普尔500指数星期一微起0.34点，闭市报4288.39点。重量级的道琼斯指数跌74.15点，闭市报33433.35点。以科技股为主的纳斯达克100指数则起了0.83％或122.32点，以14837.57点收市。

美国股市星期一的交易活跃，交易所的总成交量是108亿4000万股，比过去20天的104亿9000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

在美国汽车工人联合会继续罢工之际，福特汽车（Ford Motor）和通用汽车（General Motor）又再次解雇总数约500名工人。福特汽车和通用汽车股价在盘前分别上升0.08％和下跌0.09％，截稿时报12.32美元和32.44美元。

Keybanc的分析团队将爱彼迎（Airbnb）的股票评级从“买进”下调为“持守”，但没有设定目标价。该分析团队说，爱彼迎的盈利率已达到近期峰值，2024年营业额同比增长可能减速至11％。爱彼迎的股价在星期二晚盘前下跌2.57％，截稿时报133.05美元。

据《华尔街日报》报道，脸书母公司Meta Platforms正在考虑向欧洲消费者收取每月近14美元的无广告版的Instagram或脸书月费。Meta Platforms股价星期二晚盘前起0.46％，截稿时报308.22美元。

星期二下文我们来看看电动车巨头特斯拉（Tesla Inc）的最新交付与生产数字。今晚盘前该股退低1.70美元，截稿时报249.90美元。

盘前活跃股按序：特斯拉、英伟达（Nvidia）、苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）和惠普公司（HP Inc）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

特斯拉在今年第三季度开始大幅削减了库存车辆和现有车型的价格，给竞争对手带来了效仿的压力。（路透社）

特斯拉（Tesla Inc）（纳斯达克证券交易所代码：TSLA）

尽管电动车巨头特斯拉星期一发布的最新季度交付量不达标，而且还比上一季度少了将近7％，但是特斯拉股价星期一收盘时还微升了1.38美元或0.55％，闭市报251.60美元。

根据特斯拉的第三季度报告，该集团的季度总交付量是43万5059辆，总产量则是43万零488辆。虽然比第二季度的46万6140辆交付量和47万9700辆产量少，但是它仍比去年同期的34万3830辆交付量，以及36万5923辆总产量多。

特斯拉说：“正如较早前在财报线上会议所讨论的一样，我们的销量连续下降主要是因为旗下的工厂正在进行升级，而必须停工所造成的。不过我们计划今年销售180万辆车子的目标仍保持不变。”

在今年7月份的季度财报线上会议里，特斯拉首席执行官马斯克（Elon Musk）曾说，特斯拉将“继续维持今年180万辆车子交付量的目标”，但预计在“夏季停工以进行全面生产工厂升级”后，集团的第三季度产量将略有下降。

根据StreetAccount搜集到的华尔街分析师平均预测，他们之前认为特斯拉截至9月30日的季度交付量将能达到46万1640辆。

特斯拉投资者关系主管维查（Martin Viecha）自己内部也向公司的部分投资者，发出了根据25名分析师的估计数字取得的平均数。该数字显示，这25名分析师预计总交付量的平均数是45万5000辆，中位数则是45万3128辆。

虽然特斯拉的第三季度数字令人失望，但是报告中还是有一个亮点的。那就是交付量已经超过产量。这也意味着特斯拉的库存自去年第一季度以来开始首次下降了。

到目前为止，特斯拉管理层仍坚持全年交付约180万辆电动车的目标。换言之，特斯拉今年第四季度的交付量至少应该有47万5000辆。

在Tipranks的28名分析师当中，有12名给予特斯拉股“买进”的评级，12名给予“持守”的评级，四名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是272.38美元。