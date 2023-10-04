美众议院投票通过罢免议长麦卡锡的动议

美国众议院投票通过了罢免议长麦卡锡的动议，共和党内部的恶斗使美国国会在勉强避免政府关门的几天后陷入进一步的混乱。

综合《纽约时报》和路透社报道，极右翼的佛罗里达州共和党众议员盖茨星期二（10月3日）在众议院提出撤换议长动议，理由是麦卡锡违背了年初当选议长时与党内极端保守派谈妥的条件。

一些民主党人加入共和党少数强硬派的行动，以216票对210票的投票结果，通过了罢免麦卡锡的动议；八名共和党众议员和208名民主党众议员投了赞成票。

这是美国历史上首次出现众议院群龙无首的局面。目前尚未有明确的新议长人选。

斯卡利斯（Steve Scalise）和埃默（Tom Emmer）等其他共和党众议员或是可能的新议长人选，尽管两人都未公开表示有意竞逐议长职位。共和党领导团队成员麦克亨利（Patrick McHenry）受委担任临时议长。

理论上，立法者可以投票让麦卡锡重新担任议长。众议院通过罢免动议后，麦卡锡并没有回应媒体的置评请求。

以盖茨（中）为首的共和党极右派此前已警告，若麦卡锡在民主党人支持下通过临时拨款法案，就会采取行动把他赶下台。（彭博社）

麦卡锡上星期六（9月30日）赶在当天午夜联邦政府资金耗尽前，与民主党合作通过临时拨款法案，以避免联邦政府关门，令盖茨等共和党强硬派大为不满。盖茨是共和党极右派的领军人物，他们坚持要大幅削减联邦开支、加强边境管控，并反对为乌克兰提供更多援助。他们此前已警告，若麦卡锡在民主党人支持下通过临时拨款法案，就会采取行动把他赶下台。

共和党仅以221对212的微弱优势控制众议院，假设所有民主党众议员都支持罢免动议，只要有五名共和党人也投赞成票，议长就得换人。

麦卡锡1月历经15轮的投票才当选众议院议长，当时他为了争取共和党强硬派的支持而做出一些妥协，包括允许单一议员提出罢免议长动议。民主党籍前议长佩洛西在任时，这样的动议须获得一党多数成员支持方可提出。