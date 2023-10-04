菲渔船在南中国海遭不明商船撞沉 三名渔民死亡

菲律宾海岸警卫队星期三（10月4日）说，一艘菲律宾渔船在穿越南中国海时，被一艘身份不明的外国商船撞上，造成渔船上的三名渔民死亡。

路透社报道，这起事件发生在星期一（2日）。事发时，菲渔船正在有争议的斯卡伯勒浅滩（中国称黄岩岛）西北157公里处航行。渔船下沉后，有11名船员获救。

菲律宾海岸警卫队对撞击事件没有多作说明，也没有提供商船的详细信息。

9月25日，菲律宾海岸警卫队依照菲律宾总统小马可斯和南中国海特别工作组的指示，拆除了中国海警在斯卡伯勒浅滩东南方竖起的300米浮动屏障，两国关系因此再次紧张。

菲方指斯卡伯勒浅滩是“菲律宾领土不可分割的一部分”，浮动屏障“危害航行安全，明确违反国际法，并有碍菲律宾渔民捕鱼维持生计”。

南中国海主权纠纷由来已久，中国大陆、台湾、马来西亚、菲律宾、文莱和越南皆声索南中国海部分或全部主权。

中国8月28日发布的“2023年版中国标准地图”显示，中国标注的“十段线”覆盖了九成的南中国海海域，与多个东南亚国家的部分专属经济区重叠。新地图与中国2009年向联合国提交的“九段线”地图有所不同，十段线所涵盖的地理范围更广，并将台湾包含在内，与1948年的中国地图相似。

斯卡伯勒浅滩位于菲律宾吕宋岛以西240公里处，距最近的中国陆地海南岛约900公里。