曼谷枪击案手枪经改装 少年接受心理治疗但不服药

泰国高级警官说，涉嫌在曼谷暹罗百丽宫商场开枪造成数人死伤的14岁少年，是用一把改装过的手枪行凶。

路透社报道，泰国警察中将萨兰星期三（10月4日）说，这把枪原本只能发射空包弹，少年把它改装过，使它能发射实弹。

警方透露，落网少年一直在接受心理治疗，但他选择不服药。

泰国国家警察总长多尔沙在电视采访中说：“能够活捉一名枪击者是不常见的。这起案件对我们来说是一个重要的案例研究。”

多尔沙说：“为了让少年平静下来，我率先跟他说话，因为他很害怕，他似乎有幻觉，好像有人正在跟他说话。他说听到叫他开枪的声音。”

调查人员正在调查少年的背景，并计划与少年的朋友了解他的精神状况。据悉，他们都是线上游戏玩家。

这起令人震惊的枪击事件发生在星期二下午4时许，造成两名外国人死亡，死者为一名中国女性和一名缅甸女性。

暹罗百丽宫商场在下午人潮高峰时段突然传出数次枪声，顿时引发混乱和恐慌，数以百计的人仓皇逃出商场，涌到人来人往的街道上。

泰国经济师担心，发生在曼谷最红火购物中心的这起枪击事件，可能对泰国旅游业复苏造成冲击。曼谷开泰银行研究中心（Kasikorn Research Centre）首席经济师布林告诉彭博社，“这起枪击将打击游客的信心”，并“增加泰国脆弱经济复苏的下行风险”。他说，泰国政府一定要全力恢复游客的信心。