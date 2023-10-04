亲历曼谷枪击“惊魂” 柔佛王储：一生中最糟糕经历

泰国曼谷知名商场暹罗百丽宫发生致命枪击事件时，马来西亚柔佛王储一家人正在附近一家酒店里。

《中国报》报道，安然无恙的柔佛王储依斯迈在脸书上报平安后说，事发时，他们一家正坐在酒店大堂里。枪手开枪后，尖叫连连的许多民众跑出暹罗百丽宫，涌入酒店里，周围都是叫喊声。

他说，安保队伍立即把他的一家人包括孩子带到安全的地下层，闪过他心中的疑问是行凶者有多少人，使用什么武器，以及现场是什么情况。

柔佛王储称，这是他一生中最糟糕的经历，“我们必须保持警惕，并为可能发生的任何情况做好准备，因为当时我们只听到枪响，什么信息都掌握不到。”

王储还说，他一直安慰孩子，告诉他们“一切都会没事，爸爸和妈妈都在这里”。安保人员叫他们在等候专车时低下头，并把他的一家人围起来，筑起一道“人墙”，只希望能尽快让他们离开酒店。

柔佛王储说：“我的妻子抱着孩子，试图让他们平静下来，孩子因为害怕而哭了起来。”

王储还透露，当时他大喊安保人员把专车开到酒店底层，并命令司机开车送他们到马来西亚驻泰国大使馆，但司机指新加坡大使馆更加靠近，因此王储立即联系了新加坡驻柔佛领事馆。

柔佛王储说，他们一行人现已平安进入大使馆内，还联系了首相安华。他说：“确定一切安全后，我们就会前往机场飞回柔佛。虽然我错过了柔佛达鲁塔克欣足球队的比赛，但我很庆幸我的家人和安保队伍都很安全。”

柔佛王储与家人已回返柔佛州。（取自柔佛王储依斯迈Instagram）

他对在曼谷枪击事件中不幸丧命的死者表示哀悼，同时向安保人员以及为他们伸出援手的新加坡和马来西亚朋友表示感谢。

柔佛王储于星期三（10月4日）凌晨3时22分左右再次发贴，称一家人已回返柔佛州。