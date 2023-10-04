枪击事件后 泰国誓言会做得更多以恢复外国游客信心

泰国曼谷知名的暹罗百丽宫购物中心发生致命枪击事件，再次引发泰国枪枝管制的质疑声浪。泰国首相社德他誓言将采取预防措施，旅游局高官誓言要恢复外国游客对到泰国旅游的信心。

路透社报道，社德他星期三（10月4日）到暹罗百丽宫参加一分钟的默哀仪式，并向罹难者家属表达哀悼之意。

他说：“我相信暹罗百丽宫和政府官员已尽全力减少伤亡与损害。”

社德他强调，不再让这类事件发生，“政府将坚持把预防措施列为首要事项”。他未进一步说明细节。

泰国旅游局局长塔帕尼星期三说，政府各部门机构现在要做得更多，让游客恢复信心。

她说，“我们需要为泰国人民和外国游客，全面提升所有地区的安全”，但没有说明将采取什么具体措施。

泰国警方高层星期三表示，将强化管控枪枝使用的规范及法令。

星期二（3日）下午发生在暹罗百丽宫的枪击案造成两名外国人死亡，包括一名中国女性和一名缅甸女性，另外还有五人包括一名中国人受伤。

涉案的14岁少年过后被捕。警方指凶器是一把改装手枪，这把手枪原本只能发射空包弹，改装后可以进行实弹射击。

在冠病大流行暴发前，中国是泰国的最大外国游客来源国，对泰国重振疫后经济至关重要。

泰国首相社德他9月13日刚宣布，泰国自9月25日起至明年2月29日，对中国游客实行免签政策，为期约五个月。暹罗百丽宫枪击事件发生后，社德他到医院看望受伤的中国公民，并代表泰国政府对不幸遇难的中国公民表示哀悼。