周三美市盘前小幅走低 重点谈Meta Platforms最新裁员计划

星期三（10月4日）重点：

美国国债收益率持续飙升，拖累美国华尔街股市主要股指期货星期三（10月4日）小幅走低。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌1.10点或0.02％，报4228.40点；纳斯达克100指数期货也跌13.20点或0.09％，报14552.40点；道琼斯指数期货则退低0.40点，报33002.00点。

近期公布的经济数据都指向美联储得维持高利率的观点，导致标准与普尔500指数隔夜（星期二）以今年6月1日以来的最低水平收市。

标准与普尔500指数隔夜下跌58.94点，闭市报4229.45点。重量级的道琼斯指数则跌430.97点，闭市报33002.38点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低1.83％或271.95点，以14565.62点收市。

美国股市隔夜的交易相当活跃，交易所的总成交量是111亿6000万股，比过去20天的105亿7000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

晶片制造商英特尔（Intel）宣布计划在未来两到三年内，通过公开募股方式，把旗下的编程解决方案部门（Programmable Solutions Group）分割出来独立营运。英特尔股价在今晚盘前交易中上涨了1.85％，截稿时报36.35美元。

美国数据分析公司Palantir Technologies已被选为英国国家医疗服务体系改革合同的首选合作供应商。Palantir股价在盘前交易中攀高了2.01％，截稿时报15.20美元。

加州缅因州食品公司（Cal-Maine Foods）隔夜公布的第一财季盈利未达标。该公司说，由于鸡蛋平均价格已从一年前的每打2.28美元跌至1.59美元，导致集团销售额下降了约30％。这家美国最大鸡蛋生产商的股价在今晚盘前交易中下跌了12.95％，截稿时报41.35美元。

星期三下文我们来看看脸书和Instagram的母公司Meta Platforms的最新裁员计划。今晚盘前该股退低1.31美元，截稿时报299.63美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、Palantir Technologies、Plug Power和英伟达（Nvidia）。截稿时，除了Palantir Technologies股价上升之外，其他四只活跃股的股价全部下跌。

到目前为止各方还不能确定Meta Platforms的裁员人数，只知道这个名为Facebook Agile Silicon Team的部门（简称：FAST）大概有600名员工。（路透社）

Meta Platforms Inc



（纳斯达克证券交易所代码：META）

路透社隔夜引述两名知情人士的消息说，脸书和Instagram的母公司Meta Platforms计划在星期三（4日）解雇它旗下的虚拟世界实验室部门的员工。这个部门是专注开发创建自家定制晶片的。

根据知情人士消息，Meta Platforms已经在内部的Workplace平台放上贴文，通知有关部门员工这个裁员消息。贴文说，涉及的员工将在星期三凌晨收到公司的通知。

Meta Platforms发言人拒绝就这事件置评。消息人士也说，到目前为止大家都还不能确定裁员人数，只知道这个名为Facebook Agile Silicon Team的部门（简称：FAST）大概有600名员工。

FAST部门的任务是开发定制晶片，为Meta Platforms现实实验室部门生产的增强现实和虚拟现实硬件提供动力。

Meta Platforms目前生产一系列名为Quest的混合现实耳机。它也与Ray-Ban眼镜制造商EssilorLuxottica联合推出智能眼镜。这些眼镜可以通过新的人工智能虚拟能力，传输视频并与佩戴者交谈。

Meta Platforms上星期在年度Connect大会上，也发布了新版本的智能眼镜及Quest 3耳机。该公司目前还在开发能够将虚拟物体投影到透视镜片上的眼镜以及智能手表。

虽然Meta Platforms一直在努力制造能够与其他供应商竞争的晶片，但是它的努力都好像徒劳无功，最后它也不得不转向晶片制造商高通（Qualcomm）来获取Quest耳机和Ray-Ban眼镜所需的晶片。

虽然在晶片发展中没有什么成绩，但在Tipranks的44名分析师中，仍有42名给予Meta Platforms股“买进”评级，两名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是376.53美元。