遭调查的印度网站称没有传播中国宣传

因涉嫌非法募集资金而受到调查的印度新闻网站NewsClick星期三（10月4日）表示，该网站没有发布宣传内容，其资金是通过正规渠道接收的。

路透社报道，NewsClick在声明中说，该公司因涉嫌在其网站上传播中国宣传内容而被指控违反《非法活动预防法》。

声明称：“我们强烈谴责政府的行为，拒绝尊重新闻独立性，并将批评视为煽动叛乱或‘反国家’宣传。”

“NewsClick收到的所有资金均通过正规银行渠道进行，并已按照法律要求向当局报告。”

两名政府官员表示，警方星期二（3日）突击搜查了NewsClick的新德里办事处以及记者的住所，以调查其涉嫌非法获得外国资助的情况。

官员们表示，调查是在《纽约时报》8月份一篇报道称NewsClick是接受美国亿万富翁辛厄姆资助的网络的一部分后开始的，据称该网络用于传播中国宣传。

NewsClick在声明中说，它不会应任何中国实体或当局的要求发布新闻或信息，也不会接受辛厄姆对其内容的指示。

针对该网站的调查引起了媒体和反对党的谴责。印度编辑协会表示，他们担心这次突袭是又一次企图压制新闻自由。

印度联邦信息和广播部长塔库尔说，调查机构是独立的，“如果有人犯了任何错误”，他们就会采取行动。