罹患血癌美众议院多数党领袖斯卡利斯参选众议长

美国众议院共和党二号人物斯卡利斯正式宣布参选众议长，在这场角逐中他无疑是个重要竞争者。

众议院多数党领袖斯卡利斯（Steve Scalise）在致同僚的信中证实了参选的消息。此前有报道称，斯卡利斯私下曾经联系核心党团里的其他成员，试探他们对自己的支持度。

众议院司法委员会主席，保守派煽动者乔丹（Jim Jordan）之前已经宣布参选。司法委员会正是对拜登发起弹劾调查的三个委员会之一。

彭博社报道，自从麦卡锡星期二（10月3日）被历史性罢免以来，已经有好几位共和党议员被传可能角逐议长之位，不过其他人到现在还没有公开表态会参选。

经常充当众议院领导层与保守派议员沟通桥梁的俄克拉荷马州议员赫恩（Kevin Hern）和得克萨斯州德州共和党议员进行了一番试探性会谈，他说，“我的经历与其他任何一个候选人都不一样，让我们拭目以待”。

斯卡利斯于2008年首次当选众议员，后来的步步高升有赖于其深谙保守派政治哲学，而且看重与其他议员的私人关系。2014年至2022年斯卡利斯担任共和党党鞭，这个职位的主要任务就是在重要表决上统一全党意见。

作为多数党领袖，斯卡利斯今年的工作包括制定议程和确定时间表。

今年8月，斯卡利斯宣布他确诊患有多发性骨髓瘤，他将其描述为“一种高度可治疗的血液癌”。 2017年，斯卡利斯在与其他共和党人为慈善棒球比赛练习时遭到枪击，一颗子弹打中臀部，导致大量失血，骨骼和内脏也受到损伤。

2014年斯卡利斯证实十几年前任州议员时，他曾经在在一次白人至上主义领导人的聚会上发表讲话。但他声称自己不知道该组织是由前三K党领导人杜克（David Duke）所创立。

共和党人定星期二举行闭门会议，听取候选人的意见。