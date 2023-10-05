惠誉：麦卡锡遭罢免无损美国评级

国际信用评级公司惠誉指出，麦卡锡众议院议长的职务遭罢免不会影响美国的评级。两个月前，惠誉剥夺美国最高级信用评级。

共和党强硬派不满麦卡锡（Kevin McCarthy）与民主党妥协以避免政府停摆，于星期二（10月3日）免除他的议长职务。包括美国投资公司高盛集团在内的分析师认为，此次罢免增加下个月联邦政府停摆的风险。

彭博社报道，惠誉（Fitch Ratings）美洲主权评级联席主管理查德·弗朗西斯（Richard Francis）在致彭博的声明中说：“我们预计，围绕政府拨款协商的政治边缘政策将继续紧张，且不能排除今年稍晚政府停摆的可能性。”但他说：“无论如何，我们认为，未来几周的政治边缘政策甚至政府停摆不会影响美国的AA+/稳定主权评级。”

麦卡锡担任美国众议院议长一职已九个月，在决定允许就延长拨款期限进行投票后被罢免。他的继任者可能无法在11月17日的最后期限之前提出类似的法案。

惠誉8月将美国信用评等从AAA下调至AA+，提出的理由是过去20年治理标准持续恶化，包括财政和债务问题。此举在一定程度上导致债券崩跌，10年期和30年期美债收益率均触及自2007年以来的最高水平。

同时，标普和穆迪表示，他们没有计划对麦卡锡下台一事发表评论。穆迪是唯一一家给予美国最高评级的主要评级公司，该公司在9月末警告，对美国的信心正在动摇。