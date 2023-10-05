美深化与部分亚洲国家情报合作 以反制中国

美国据悉正在深化与一些亚洲国家的情报合作。在北京方面复杂的间谍机构和网路攻击下，华盛顿编织多张情报网，建立多个多国网络，寻求反制。

彭博社引述要求匿名的美国官员说，拜登政府在亚洲发展出一些各自独立但重叠的伙伴关系，包括由美国、印度、日本和澳大利亚组成的“四方安全对话”（Quad）以共享情报。

官员们说，这段关系网还包括美国、日本和韩国之间的三边伙伴关系，以及包含美国、日本和菲律宾的三边伙伴关系。

官员们说，这项努力还包括加强与日本、印度和越南的双边信息共享，他们补充说，这些关系的一个主要重点是增强对中国网路攻击行动的抵御能力。

这些新增和强化的伙伴关系，正式名称为情报合作关系，部分目的是为了削弱中国间谍机构日益增长的力量，英国议会最近一份报告形容，中国的间谍机构规模是全球最大。

华盛顿战略与国际研究中心的专家丹尼尔·拜曼（Daniel Byman）说：“情报合作可以成为重要的力量乘数。”随着不同国家能取得世界不同地区的不同秘密，情报合作可扩大总体搜集的范围。

美国国家情报总监办公室拒绝对这些关系发表评论。白宫发言人说，美国在该地区的合作包括分享信息，但拒绝就具体关系发表评论。印度外交部拒绝置评。韩国、日本、澳大利亚、菲律宾和越南政府没有回应置评请求。