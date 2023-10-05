佩洛西接“搬迁令” 临时众议长令她腾出办公室

美国国会众议院罢免议长麦卡锡后，人们对接下来的情况充满疑问。但有一件事很快就发生了，即担任临时议长的麦卡锡盟友帕特里克·麦克亨利通知前众议院议长佩洛西腾出办公室。

麦卡锡（Kevin McCarthy）有权使用由他的前任佩洛西（Nancy Pelosi）占用的一楼议长空间。

麦克亨利（Patrick McHenry）这位一向和蔼可亲的北卡罗来纳州共和党人因长期政治盟友星期二（10月3日）被赶下台而怒不可遏，迅速将佩洛西逐出这个没有标记的房间，支持她的二号人物斯坦尼·霍耶（Steny Hoyer）也得搬离他在国会大厦的办公室。

彭博社报道，麦克亨利在众议院选举新议长之前基本上担任看守角色，他的迅速行动凸显这些房间仍然是令人垂涎的财产。在国会大厦对面的众议院办公楼建立前，这些办公室已开始使用。它们是美国国会大厦内进行政治阴谋、打盹、打牌和传闻中的其他更私人事务的空间。不起眼、没有标记的门后面，是强大立法者的藏身之所。

众议院行政委员会向佩洛西办公室发电邮指，佩洛西使用的“隐藏办公室”（hideaway office）H-132办公室，将用作议长办公室，“请于明日（4日）腾出办公室”。众议院少数党领袖杰弗里斯的职员星期二晚为佩洛西处理办公室物品。

麦卡锡指早前曾与佩洛西对话，对方承诺支持他，可是，佩洛西并没有出席星期二的众议院表决。

佩洛西10月4日与丈夫保罗·佩洛西到加利福尼亚州悼念刚去世的参议员黛安·范斯坦。（彭博社）

现年83岁的佩洛西发声明说，她正在加利福尼亚州悼念刚去世的参议员黛安·范斯坦，无法取回办公室物品。她说，共和党新的领导层有众多重要决定要处理，麦克亨利却首先要她立即腾出国会办公室，严重背离传统。

美国众议院在投票罢免麦卡锡之后休会一周，新议长选举定于10月10日举行。