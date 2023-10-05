曼谷商场枪击案 四名涉提供凶器男子被捕

泰国警方逮捕四名涉及曼谷商场枪击案的男子，他们被指控向开枪的14岁少年出售枪支。案件造成两人死亡。

曼谷市中心暹罗百丽宫（Siam Paragon）星期二（10月3日）发生枪击案，年仅14岁的少年持枪杀人，造成两人死亡、五人受伤。这名未成年嫌犯初步被控五项刑事罪，包括谋杀、企图谋杀、非法持枪、未获许可持枪进入公共场所，以及未经许可在公共场所开枪。警方称，袭击者使用的是经过改装可发射实弹的空弹手枪。

路透社报道，落网的其中两名嫌犯在泰国首都曼谷被捕，两人在南部也拉府（Yala）被捕，他们涉嫌向14岁的开枪少年出售改装的空枪。警官萨姆兰·努安马在一名嫌犯家外告诉记者，“还缴获直播设备”，并补充说他怀疑销售是通过社交媒体进行的。

他还说，这些人还拥有非法枪支、改装手枪的工具和麻醉品。

法新社报道，泰国南部也拉府（Yala）的官员于星期四（5日）凌晨逮捕两名涉嫌向少年出售枪支的男子。也拉一名高级警察告诉法新社：“警方突击搜查了他们的房屋，以寻找与此案有关的更多证据……落网者已送往曼谷接受审问。”

此前，警方透露，少年嫌犯一直在接受心理治疗，但却选择不服药。按泰国《刑法》规定，不满15周岁的犯罪嫌犯不会受到刑事惩处，因此，嫌犯最终可能送入少管所或精神疾病中心。

泰国拥枪率高。根据国际数据库的数据，泰国估计有1000万支枪械在流通，即每七名公民就有一支枪。