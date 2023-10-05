印度东北部冰川湖决堤 洪灾已酿18死

印度东北部锡金邦（Sikkim）一座喜马拉雅冰川湖因暴雨决堤。彭博社星期四（10月4日）晚些时候报道，洪水已造成18人死亡、超过150人失踪。

路透社早前报道，当地时间星期三（3日），一场暴雨在短时间内给锡金邦的洛纳克湖（Lhonak Lake）带来强降水，在提斯塔（Teesta）河谷引发山洪。当局称，已有2万2000人的生活受到影响，救援行动仍在进行中。

截至星期四（5日）早些时候，印度国家灾害管理部门通报26人受伤、102人失踪，其中有22名军人。此外，洪水还冲垮了11座桥梁。

印度军方星期四公布的视频画面显示，洪水已将提斯塔河（Teesta River）上方的桥梁冲垮。（法新社）

印度亚洲国际新闻（ANI）播送的视频画面显示，洪水涌入了建筑密集的区域，冲倒一些房屋；军队基地和其他设施也遭损毁，有车辆被淹。

路透社称，卫星图像显示，洛纳克湖近三分之二的湖水似乎已被抽干。

印度气象部门警告称，预计未来两天里，锡金邦部分地区和邻近各邦将出现更多降雨，可能会造成山体滑坡和航班中断。目前由于主要公路出现塌方，锡金邦与西孟加拉邦的西里古里（Siliguri）的交通已被切断。

锡金邦立法议会议员对路透社说，在该邦首府甘托克（Gangtok），汽油和柴油已经开始稀缺，不过食物仍能很容易买到。

此次洪灾造成100多人失踪，其中包括22名军人。印度国防部星期四公布的照片显示，军方人员正在锡金邦北部灾区搜救失联的士兵。（法新社）

这次发生山洪的提斯塔河谷位于甘托克以北约 150 公里处，靠近中国边境。印度国家灾害管理机构2020年发布一份报告说，由于气候变化，喜马拉雅山脉的冰川正处于消退阶段，冰川湖正在不断扩大，并对下游基础设施和居民人身安全构成巨大的潜在风险。

近几个月来，印度其他山区以及邻国巴基斯坦和尼泊尔的部分地区都发生了暴雨、洪水和山体滑坡事件，造成数十人死亡。

印度国家遥感中心的科学家曾在10年前发出警告，称洛纳克湖决堤的几率“非常高”，达到42%。

印度官员说，星期三的洪灾比锡金邦1968年发生过的一场湖水决堤更为严重，因为这次灾难涉及到国家水电公司（NHPC）的提斯塔V（Teesta V）大坝泄洪。

一位政府消息人士告诉路透社，提塔V大坝有四扇大巴闸门被洪水冲走，目前尚不清楚为什么洪水发生时，闸门没有及时打开。国家水电公司说，将在水坝水位恢复正常后，对相关损失进行评估。