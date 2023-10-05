印当局逮捕批评莫迪的普通人党议员

印度执法局逮捕了批评总理莫迪的普通人党（Aam Aadmi Party，又称平民党）议员桑杰·辛格（Sanjay Singh）。当地警方早前还扣押了两名批评联邦政府的记者。

彭博社报道，桑杰·辛格星期三（10月4日）被执法局逮捕，但官方并未透露对他指控的任何细节或逮捕原因。

报道称，桑杰·辛格是印度联邦院议员，也是掌管德里河印度北部旁遮普邦政府的普通人党高级领导人。他一直公开批评总理莫迪的政府。

普通人党党员帕塔克（Durgesh Pathak）在记者会上说：“如果你无法回答对手的问题，你就会试图践踏、恐吓提问者。”他还说，对桑杰·辛格提出的问题，“莫迪政府给不出答案”。

该党领导人、德里首席部长凯杰瓦尔（Arvind Kejriwal）也表明，逮捕桑杰·辛格的举动完全是非法的，“这显示了莫迪的紧张”。

报道称，凯杰瓦尔曾多次指控莫迪政府策划了一场针对普通人党的仇杀（vendetta）。今年早些时候，德里副首席部长西索迪亚（Manish Sisodia）因被控在制定和实施新的酒类销售政策过程中存在违规行为而被捕，目前仍在狱中，过去七个月来一直未获准保释。

普通人党由凯杰瓦尔和同僚于2012年11月在印度反腐败运动之后创立，曾在多次地方选举中击败莫迪领导的印度人民党。