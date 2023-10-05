泽连斯基担心美国政情会削弱对乌援助

乌克兰总统泽连斯基坦言，他担心美国在明年总统选举前的政治言论可能会削弱华盛顿对乌克兰的支持。

法新社报道，泽连斯基星期四（10月5日）抵达西班牙格拉纳达，参加于当地举行的欧洲政治共同体峰会。他表明，乌克兰已获得美国总统拜登的支持，但现在的确是“美国艰难的选举期”，会涌现“不同的声音”，而“有些声音非常奇怪”。

近来，美国一些共和党人反对继续援助乌克兰，并在联邦政府临时拨款问题上深陷内斗。

路透社和益普索（Ipsos）展开的最新民意调查显示，来自两大政党的美国人对向乌克兰提供军援的支持率都在下降，只有41%的受访者同意美国应该继续武器援乌。路透社指出，这对严重依赖美国武器来抵抗俄罗斯的乌克兰来说，是一个警示信号。

拜登星期二（3日）向盟国、欧盟和北约保证，美国将继续对乌克兰提供军事支持，但需要国会的帮助才能不间断地提供援助。

欧洲国家领导人星期四齐聚欧洲政治共同体峰会。法国总统马克龙、德国总理朔尔茨、英国首相苏纳克等领导人都出席会议。路透社称，会议将重点讨论阿塞拜疆和亚美尼亚问题，以及塞尔维亚和科索沃危机。

同时，会议也谈到对乌援助的课题。欧盟委员会主席冯德莱恩说，她对美国继续支持乌克兰感到“非常有信心”。

泽连斯基当天在社交媒体上说，乌克兰的当务之急是“加强防空能力，尤其在冬天来临之际”。他说，乌克兰已经为与合作伙伴达成新协议奠定了基础，并期待这些协议得到批准和实施。

他强调将特别关注黑海地区，以及各方加强全球粮食安全和航行自由的共同努力。