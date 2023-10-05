周四美市盘前小幅走低 重点谈美国晶片制造商英特尔最新消息

星期四（10月5日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期四（10月5日）小幅走低，回吐了前一个交易日的部分涨幅。美国10年期国债收益率继续小幅上涨至4.74％的高水平。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌5.80点或0.14％，报4257.90点；纳斯达克100指数期货也退低5.50点或0.04％，报14770.80点；道琼斯指数期货则下跌67.80点，报33061.80点。

美国股市隔夜（星期三）收高。最新经济数据显示，美国今年9月份私人就业人数增幅比预期低。

标准与普尔500指数隔夜上升34.30点，闭市报4263.75点。重量级的道琼斯指数则起127.17点，闭市报33129.55点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高1.45％或210.64点，以14776.26点收市。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是105亿股，比过去20天的106亿3000万股平均成交量稍微少。

盘前交易重点：

电动车制造商Rivian Automotive预计，集团第三季度销售额会在12亿9000万美元至13亿3000万美元之间，与分析师之前预测的大致一样。Rivian也宣布计划发行总值15亿美元的可转换票据。Rivian股价在今晚盘前下跌8.95％，截稿时报21.57美元。

安全软件公司黑莓（BlackBerry）宣布将把旗下业务分拆为两个独立单位，并在下一财年的首六个月里，以首次公开募股方式，让其中的互联网业务独立营运。黑莓股价在今晚盘前上涨2.34％，截稿时报4.37美元。

超市连锁集团好市多（Costco Wholesale）刚刚宣布，集团今年9月份的同店销售额同比增长4.5％，增幅较8月份的4.3％显著。好市多9月份的电子商务销售额则同比增长3.7％。该集团股价在今晚盘前退低0.08％，截稿时报571.35美元。

星期四下文我们来看看美国晶片制造商英特尔（Intel Corporation）的最新业务消息。今晚盘前该股起0.07美元，截稿时报36.00美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Palantir Technologies、亚马逊（Amazon）、超微（Advanced Micro Devices）和苹果（Apple）。截稿时，除了Palantir Technologies股价无起落之外，其他四只活跃股的股价全部下跌。

英特尔会考虑在公开募股之前，探讨与私人投资合作，加速编程解决方案部门的业务增长。（路透社）

英特尔（Intel Corporation）



（纳斯达克证券交易所代码：INTC）

美国晶片制造商英特尔正计划通过公开募股方式，把旗下的编程解决方案部门（Programmable Solutions Group）分割出来独立营运。该集团希望能通过这个方式来释放一笔可观资金。

现在市场许多人士纷纷在各个社交平台谈论着，英特尔的这个决定可能让它带来数十亿美元的收益。这也绝对是它与晶片巨头英伟达和其他同业竞争对手争取市场的最好武器。

英特尔希望能够在未来两年到三年内展开这项首次公开​​募股计划。英特尔说，在售股之前，集团会先提高这个部门的业绩、向外界开放投资。不仅如此，从明年初开始，英特尔也会让这个部门以独立的方式，进行业务与管理，为募股计划开始铺路。

针对这个分割计划，Oppenheimer的分析师谢弗（Rick Schafer）说，英特尔的编程解决方案部门价值估计约160亿美元。他维持对英特尔股票的“买入”评级，但没有为该股设定目标价。

美国投资银行Raymond James的分析师帕朱里（Srini Pajjuri）则在他的分析报告中说，假设编程解决方案部门在这两三年里的年收入能够从目前的20亿美元攀升至25亿美元，那么它在公开募股时的估值，有可能升高到190亿美元至230亿美元之间。他认为，英特尔股票应该会跑赢大盘，并给该股设下42美元的目标价。

其实英特尔是在2015年以167亿美元收购半导体设计公司Altera之后，才从Altera获得编程解决方案部门的业务。如果单从表面来看，目前一般分析师对这个部门的估值，也就是这个部门的公开募股“标价”，有点令人失望。

编程解决方案部门是专门生产Field-programmable Gate Array（简称：FPGA）晶片的。该晶片在制造后可以很容易地重新编程，是受特定任务、国防和电信等行业欢迎的晶片之一。

英特尔说，该集团打算保留它在编程解决方案部门的多数股权。它也会考虑在公开募股之前，探讨与私人投资合作，加速这个部门的业务增长。

在Tipranks的31名分析师中，有六名给予英特尔股“买进”评级，20名给予“持守”评级，五名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是36.53美元。