中国公司向瓦格纳出售卫星和卫星图像

根据法新社看到的一份文件，俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳2022年与一家中国公司签订了一份合同，向后者购买两颗卫星并使用其图像，以加强瓦格纳的情报收集工作。

法新社星期四（10月5日）报道，合同签订于2022年11月15日，即俄乌战争打响的大半年后。瓦格纳在时任首脑普里戈任的领导下帮助俄军，在乌克兰战场上发挥了关键作用。

合同显示，北京云泽科技有限公司将两颗属于中国航天巨头长光卫星技术公司（CGST）的高分辨率观测卫星JL-1 GF03D和JL-1 GF03D 13，出售给尼卡－弗鲁特公司（Nika-Frut），该公司是普里戈任商业帝国的一部分。合同价值3000多万美元（4000多万新元），包含卫星本身和附加服务的费用。合同至今仍然有效。

一名欧洲安全消息人士透露，合同还规定了按需提供卫星图像的条款。瓦格纳还在合同中要求，于今年5月底拍摄俄罗斯领土的图像。这些图像都是瓦格纳6月兵变期间，占领的乌克兰边境和莫斯科之间的沿线图像。

不过，法新社称，合同里并没有提及瓦格纳订购俄领土图像的内容，法新社也无法独立证实此事。

网上资料显示，长光卫星技术有限公司于2014年12月01日成立，是中国第一家商业遥感卫星公司，主要从事卫星检测系统及设备研发等服务。该公司由吉林省政府、中科院长春光机所、社会资本以及技术骨干出资成立，总注册资金19.7亿元人民币（约3.74亿新元）。

美国康奈尔大学航空航天研究员法尔科（Gregory Falco）说，瓦格纳对中国技术的使用表明俄罗斯在这一领域具有局限性，“而中国在这方面是顶尖的”。

法新社就这份合同向中国外交部求证，中国外交部回复称：“我不知道你描述的情况。”

中国外交部称，中国一贯“以审慎、负责的态度对待有关出口的问题，严格按照中国的政策、法律和国际义务行事”。

云泽科技已经在今年2月被美国商务部列入制裁名单，理由是“为俄罗斯军事或国防工业基地做出了重大贡献”，并参与“违反美国国家安全和外交政策利益的活动”。

法新社指出，目前仍不清楚中国领导层是否知道瓦格纳兵变前对俄罗斯领土的卫星图像感兴趣。欧洲航天专家认为，中国最高当局“很明显”会随时了解任何涉及长光卫星技术公司的微妙问题。

也有分析人士认为，外界“高估了中国的集权程度”，中国可能并不了解兵变前几周发生了什么事，因为“任何行动都可能受到领导人之间、行政部门之间、同一行政部门的不同单位之间竞争的影响”。