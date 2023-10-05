伊朗少女疑因未守头巾法 遭道德警察殴至昏迷

伊朗一名16岁少女因未遵守头巾佩戴规定，而遭道德警察殴打至昏迷。人权组织说，这名少女的母亲已经被当局逮捕。

综合路透社和英国《卫报》报道，两名维权人士星期三（10月4日）说，16岁的阿米塔·杰拉万德（Armita Geravand）因违反伊朗的头巾法，而在德黑兰地铁站遭道德警察的“严重人身攻击”。她现在处于昏迷状态，情况危急。

库尔德人权利组织Hengaw星期四（5日）在社媒平台X上发文说，阿米塔的母亲沙欣·艾哈迈迪（Shahin Ahmadi）已被伊朗安全部队逮捕。

事发时的录像显示，阿米塔在地铁站被其他女孩抬下车，然后被放在站台上，她一动也不动，看起来失去了知觉。

伊朗官媒发布录像称，阿米塔是因血压下降而晕倒，并撞到了车厢的一侧。

《卫报》报道指官媒的视频是剪辑后的版本，并称视频里没有显示地铁车厢内发生了什么事，只能看到阿米塔走了进去，然后被抬了出来，而且低清视频并未清楚显示阿米塔戴了哪种头巾。

伊朗半官方的法尔斯通讯社发布了对阿米塔父母的采访，两人称阿米塔没有受到攻击。阿米塔的父亲称已检查所有视频，“事实证明这起事件是一起意外，我们请求大家为我们孩子的康复祈祷”。

伊朗当局过去曾公布对家庭成员的强迫采访，所以网上有人指责阿米塔父母这次发言是受到胁迫的结果。

此外，改革派报章Shargh的一名记者曾尝试前往阿米塔所在的医院了解情况，但被短暂拘留。警方之后限制记者进入医院。

这起事件让人联想到去年因未遵守头巾规定而被捕，并最终死亡的女孩阿米尼（Mahsa Amini）。

伊朗当局坚称阿米尼是因自身神经系统疾病而昏迷死亡，但她的家人拒绝接受这一解释，并称被剥夺了让法医给阿米尼做尸检的权利。阿米尼的事件还在伊朗国内引发了大规模示威。

从那时起，伊朗当局一直在试图重新强化强制妇女戴头巾的规定，但在一些城市的部分地区，这一规定并未完全贯彻执行。安保人员经常在德黑兰火车站巡逻。

同时，伊朗也加大了审查力度。报道阿米尼命运的两名记者仍在狱中，他们被控与外部势力勾结。一些改革派报纸则被关停。