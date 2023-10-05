乌克兰暂停在世贸起诉波匈斯三邻国

乌克兰已暂停它在世界贸易组织（WTO）对波兰、匈牙利和斯洛伐克提出的诉讼，转而为它与欧洲邻国的贸易争端寻求“建设性的解决方案”。

路透社报道，乌克兰贸易代表卡齐卡（Taras Kachka）星期四（10月5日）在访问比利时布鲁塞尔期间告诉记者上述消息。

俄乌战争期间，乌克兰一直依赖波兰等邻国出口谷物等农产品，但乌克兰农产品的大量涌入，导致这些国家的粮价大幅下跌，再加上各国的通胀问题和水涨船高的粮食成本，农民的处境可谓雪上加霜。因此，波兰、匈牙利和斯洛伐克相继宣布禁止进口乌克兰谷物。

9月15日，欧盟对乌克兰部分外运农产品在五个东欧国家自由交易的限制措施到期，且不再延长，波兰、匈牙利和斯洛伐克则决定继续执行禁令。乌克兰政府就此向世贸组织提起诉讼，希望它们能取消禁令。

乌克兰贸易代表卡齐卡在星期四的采访中说，乌克兰认为贸易争端问题“将在未来几周或几个月内得到解决”，因此“在我们寻找切实可行的解决方案的过程中，我们今天暂时搁置在世贸组织的诉讼”。

路透社当天的另一篇报道称，西班牙国防部宣布早些时候已向乌克兰提供了六套鹰式（HAWK）防空系统，以保护乌克兰的粮食外运走廊和关键基础设施免受俄罗斯的袭击。