美国将延长部分地区边境墙 特朗普称拜登应向他道歉

美国政府将延长部分地区的边境墙，以阻止从墨西哥边境涌入的破纪录非法移民。前总统特朗普称拜登政府欠他一个道歉，修建边境墙是特朗普首次竞选总统时的核心议题。

路透社报道，美国政府星期四（10月5日）发表声明说，这项修建边境墙的拨款是前总统特朗普在2019年分配的，这项拨款必须在现在使用。

拜登2021年1月上任后的首要行动就是承诺“不再动用美国纳税人的钱来修建边境墙”，并对所有已投入的资源进行审查。

国土安全部长马约卡斯星期四发表声明说：“政府并没有新的边境墙政策。打从第一天起，本届政府就表明修建边境墙不是解决办法。”

特朗普已迅速要求拜登向他道歉，他在社媒平台上写道：“正如我经常说的，数千年来，只有两件事永远管用——移民大篷车和边境墙！”

特朗普说： “浪费那么多时间才终于动起来，拜登欠我和美国一个道歉……”

拜登星期四被问及边境墙能不能阻止移民涌入时，他说，他无法阻止联邦资金用于修建美墨边境部分地区的边境墙，并补充说，他仍然认为边境墙起不了作用。

拜登说，他试图让国会重新分配特朗普任内规定用于边境墙的拨款，但依照法律，他无法这么做，“我阻止不了” 。

记者问拜登边境墙是否有效，他说：“没有效。”

墨西哥总统洛佩斯则称美国修建边境墙为“一个倒退”。

佩洛斯即将与美国国务卿布林肯及其他美国高级官员举行会谈。美国官员预计此次高层会议将集中讨论移民和安全议题。