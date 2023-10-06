世卫：受全球暖化影响 骨痛热症十年内将在欧美非洲流行

世界卫生组织（WHO）首席科学家说，骨痛热症将在十年内成为美国南部、欧洲南部和非洲新地区的主要威胁，因为气温升高为携带受感染的蚊子传播病毒创造了条件。

路透社报道，骨痛热症长期以来一直是亚洲和拉丁美洲大部分地区的祸害，估计每年夺走2万条人命。自2000年以来，这种疾病的发病率在全球范围内增长了八倍，主要是气候变化、人口流动和城市化加速所导致的。

许多骨痛热症病例并没有记录，但在2022年，全球报告了420万起骨痛热症病例。公共卫生官员预计今年的传播水平将接近破纪录的水平。孟加拉正经历有史以来最严重的骨痛热症疫情，至今已有1000多人死于骨痛热症。

今年5月加入世卫组织的传染病专家法勒（Jeremy Farrar）说：“我们需要更积极地讨论骨痛热症问题。我们需要切实确保各国做好准备，使它们能够应对未来在许多大城市面临的额外压力。”

法勒说，这种疾病料将在美国、欧洲和非洲的一些地区“流行”起来，并成为一种地方性流行病。骨痛热症现已在这些地区局部性传播，因为全球变暖使一些新的地方适合传播蚊子携带的这种病毒。这将对许多国家的医院系统带来巨大的压力。

他说：“骨痛热症的临床护理是非常吃力的，需要很高的护士病人比例。当这成为撒哈拉以南非洲的一个大问题时，我会非常担心。”

尽管骨痛热症有疫苗可用，但目前并没有针对骨痛热症的具体治疗方法。本周早些时候，世卫建议骨痛热症成为严重公共卫生问题的地区为6岁至16岁儿童及青少年接种武田药品（Takeda Pharmaceuticals）的Qdenga疫苗。

法勒曾在越南进行骨痛热症等热带疾病研究工作18年，后来成为生物医学研究慈善机构“惠康基金会”（Wellcome Trust）的负责人。他在今年5月加入世卫前，为英国政府提供有关冠病疫情应对的建议。

骨痛热症是一种热带地区的流行疾病，症状包括高烧、头痛、恶心、呕吐、肌肉疼痛，最严重情况会导致出血，甚至死亡。