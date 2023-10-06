50年前的诺贝尔和平奖乱局

挪威诺贝尔委员会把1973年的诺贝尔和平奖，颁给美国的基辛格和越南的黎德寿，是诺贝尔和平奖历史上最具争议的事件之一。

基辛格获奖备受争议而不敢去奥斯陆领奖，黎德寿则拒绝去领奖，争议还导致挪威诺贝尔委员会两名委员辞职。

用挪威诺贝尔奖历史学家阿斯勒·斯文（Asle Sveen）的话形容，这是“一场彻底的败局”。

斯文告诉法新社：“这是整个诺贝尔和平奖历史上最糟糕的奖项。”

挪威诺贝尔委员会把当年的和平奖颁给基辛格和黎德寿，主要考量点是他们促成美越签署巴黎和平协议。

斯文说：“那不是和平协议，而是迅速开始破裂的停战协定。”

停火协议也让在国内饱受压力的美国迅速从越南撤军。

《纽约时报》发表社论称，那是“诺贝尔战争奖”。哈佛大学的教授写信给挪威国会，批评这种选择“超出了有正义感人士的承受能力”。

基辛格当时受到批评，他被指导致战争蔓延到柬埔寨，还下令对河内进行大规模轰炸，以便在谈判桌上加大对北越的施压。

较不为人知的是，黎德寿也是一名强硬派领导人，他当时已在为1975年入侵南越奠定基础。

黎德寿当时给挪威诺贝尔委员会发电报说：“当关于越南问题的巴黎和平协议得以落实，枪炮声平息，南越真正恢复和平时，我会考虑接受这个奖项。”

基辛格因为担心会遭到愤怒的抗议，以必须参加北约会议为由，婉拒到奥斯陆领奖。

1975年北越控制南越后，基辛格尝试把和平奖寄回给挪威诺贝尔委员会，但委员会拒收。

诺贝尔委员会秘书兼诺贝尔研究所所长尼约斯塔德（Olav Njolstad）说，在最近解密的审议档案中，委员会表明当年颁发这个奖项给基辛格和黎德寿，是希望能为持久和平提供动力。

委员会也认为，越南取得和平将缓解东西方集团在世界其他地区的紧张局势，并有助于缓和冷战。

不过，尼约斯塔德承认：“我倾向于认为那是一个错误的决定。一般来说，把和平奖颁给曾经指挥过战争的人并不是一个好主意。”