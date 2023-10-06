伊朗女性人权捍卫者获诺贝尔和平奖

在伊朗监狱服刑的伊朗女性权利捍卫者纳尔吉斯·穆罕默迪（Narges Mohammadi）荣获2023年诺贝尔和平奖。

路透社引述诺贝尔委员会的颁奖词说：“挪威诺贝尔委员会决定将2023年诺贝尔和平奖授予纳尔吉斯·穆罕默迪，以表彰她反对伊朗妇女受压迫以及为促进所有人的人权和自由而斗争。”

纳尔吉斯是伊朗主要人权活动人士之一，致力于争取妇女权利和废除死刑。

据权益组织“前线卫士”（Front Line Defenders）说，纳尔吉斯目前在德黑兰埃文监狱（Evin Prison）服刑，刑期约为12年，这是她其中一段刑期。她面对的指控包括散布反对国家的宣传。

她是2003年诺贝尔和平奖获得者希林·伊巴迪（Shirin Ebadi）领导的民间组织“人权捍卫者中心”（Human Rights Center）的副主任。

法新社引述诺贝尔委员会主席贝里特·赖斯-安德森（Berit Reiss-Andersen）说：“她为勇敢的斗争付出了巨大的个人代价。该政权总共逮捕了她13次，定罪五次，并总共判处她31年监禁和154下鞭刑。”

2001年9月4日在家中拍摄的纳尔吉斯·穆罕默迪照片。（法新社）

穆罕默迪是和平奖颁发122年来获奖的第19位女性，也是自2021年菲律宾的玛丽亚·雷萨（Maria Ressa）与俄罗斯的德米特里·穆拉托夫（Dmitry Muratov）共同获奖以来第一位女性得奖人。

奖金为1100万瑞典克朗（近137万新元）的诺贝尔和平奖将于12月10日在奥斯陆颁发，那是瑞典实业家阿尔弗雷德·诺贝尔（Alfred Nobel）逝世的日子，他在1895年的遗嘱中创立了诺贝尔奖。