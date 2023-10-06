马尼拉机场炸弹威胁 菲警方：可能是骗局

菲律宾航空警察部队首长说，导致菲律宾民用机场进入高度安全戒备状态的匿名炸弹威胁“很可能是一场骗局”。警方是在接到电邮称从马尼拉出发的飞机上可能会发生炸弹爆炸后，加强戒备。

路透社报道，菲律宾航空警察部队首长杰克·旺基（Jack Wanky）星期五（10月6日）证实，威胁电邮是在星期三（4日）上午8时左右发出的，但他对此表示怀疑。

菲律宾民航局（CAAP）星期五致媒体的通报说，全国42个商业机场“立即加强安全措施”，马尼拉航站楼部署了额外的警察和警犬巡逻。民航局补充道，政府正对警告进行核实。

通过电子邮件发送给空中交通服务部门的警告说，从首都马尼拉飞往达沃、比科尔，以及热门旅游区巴拉望和宿雾等航班受到威胁。

民航局向媒体发布当局星期三的一份备忘录，其中规定机场安全管理人员在收到电子邮件威胁后加强安全、彻底检查行李，以及进行全天候监视。

备忘录附上的警告截图没有包含“炸弹”一词，但显示“一架飞机今天将在马尼拉国际机场爆炸”“请小心”。匿名电子邮件称，“宿务、巴拉望、比科尔和达沃也将受到影响”。

菲律宾航空公司一名不愿透露姓名的消息人士说，公司“一切照常”运营。消息人士说，公司无权接受媒体采访。