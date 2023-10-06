周五美市盘前走高 重点谈越南电动车制造商VinFast Auto季度业绩

星期五（10月6日）重点：

在投资者等待美国就业数据的当儿，美国华尔街股市主要股指期货星期五（10月6日）在谨慎的交易中走高。市场分析师普遍预计，该数据将显示9月份新就业机会增长速度放缓。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货小幅上升8.80点或0.21％，报4267.00点；纳斯达克100指数期货起39.70点或0.27％，报14762.90点；道琼斯指数期货起61.70点，报33181.30点。

美国股市星期四（5日）从盘中低点反弹收回部分失地，闭市时小幅走低。投资者普遍在等待星期五月度就业报告，寻找任何有关利率前景的的线索。

标准与普尔500指数星期四微退5.56点，闭市报4258.19点。重量级的道琼斯指数也小幅退低9.98点，闭市报33119.57点。以科技股为主的纳斯达克100指数下跌0.36％或53.03点，以14723.22点收市。

美国股市星期四交易淡静，交易所的总成交量是97亿6000万股，比过去20天的106亿3000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

《华尔街日报》报道，埃克森美孚（Exxon Mobil）即将收购页岩钻探公司Pioneer Natural Resources。这项收购行动的成交价估计约600亿美元。知情人士说，交易可能会在未来几天内敲定。这相信是埃克森美孚自1999年与美孚公司（Mobil）合并以来的最大交易。Pioneer Natural Resources股价在盘前上涨11.37％，截稿时报239.40美元；埃克森美孚股价下跌1.69％，截稿时报107.15美元。

根据电动车制造商特斯拉（Tesla）的网站，该公司刚刚降低旗下Model 3和Model Y电动车在美国的零售价。这也是特斯拉在10月2日公布不达标的第三季度交付量后，新一轮降价行动。特斯拉股价在星期五盘前下跌1.19％，截稿时报256.95美元。

影院发行商AMC Entertainment的股价在星期五盘前上涨2.77％，截稿时报8.53美元。AMC Entertainment获权发行的泰勒丝（TAYLOR SWIFT）的THE ERAS TOUR演唱会电影在全球预售门票已超过1亿美元。

星期五下文我们来看看越南电动车制造商VinFast Auto的最新季度业绩报告。星期五盘前该股退低0.22美元，截稿时报8.28美元。

盘前活跃股按序：特斯拉、可口可乐（Coca-Cola Co）、Palantir Technologies、Plug Power和英伟达（Nvidia）。截稿时，除了特斯拉股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

VinFast Auto （纳斯达克证券交易所代码：VFS）

VinFast的目标是要在两年内实现收支平衡，同时也让它在越南的工厂能够达到100％产能。（路透社）

在美国纳斯达克证券交易所挂牌的越南电动车制造商VinFast Auto，星期四发布的季度业绩营业额收入增长超过一倍。这个有利消息带动集团股价星期四上升5.59％。

VinFast高管们在业绩发布会上说，VinFast的60％交付量，也就是大约6000多辆电动车是交货给了越南的出租车运营商和租赁提供商Green SM。这家出租车公司也是VinFast创始人，也就是越南首富潘日旺所拥有的公司。潘日旺总共拥有Green SM的95％股份。在过去两个季度里，单单是Green SM这个客户就占了VinFast销售额的三分之二。

根据VinFast截至今年9月底的第三季度报告，集团的营业额是3亿4300万美元，同比增长159％，环比增长3.8％。不过它的净亏损扩大33.7％至6亿2300万美元，每股净亏损是0.27美元。

与去年第三季度的负108.2％毛利率相比，VinFast的最新季度毛利率已经改善到负29.9％。VinFast也在业绩发布会重申，集团本财年的年交付目标会继续保持在4万至5万辆电动车。

业绩报告也显示，VinFast在第三季度末拥有1亿3000万美元现金。此外，公司高管们也透露，在未来六个月内，集团将从母公司、创始人潘日旺和两名主要股东那里另外获得约12亿美元的资金。

VinFast的目标是要在两年内实现收支平衡，同时也让它在越南的工厂能够达到100％产能。VinFast位于越南北部海防的工厂，它的年产能是25万辆电动车，但是它目前的产量远远低过它的产能。

VinFast的全球首席执行官黎氏秋水说，VinFast计划扩大与Green SM的合作伙伴关系，把印度尼西亚和印度市场也纳入合作范围里。（法新社）

VinFast的全球首席执行官黎氏秋水说，VinFast计划扩大与Green SM的合作伙伴关系，把印度尼西亚和印度市场也纳入合作范围里。该公司计划让印尼和印度当地发展规模较小的工厂，组装从越南运来的电动车零部件。