和平奖得主：伊朗的变化“不可逆转”

荣获2023年诺贝尔和平奖的伊朗女权捍卫者纳尔吉斯·穆罕默迪 (Narges Mohammadi) 指出，尽管她出狱无望，并承受着与家人分离的痛苦，但她仍对伊朗的变革抱有希望。

法新社最初于9月14日采访受囚于德黑兰埃文监狱（Evin Prison ）的纳尔吉斯。她坚称，一年前在伊朗爆发的针对伊斯兰共和国的抗议运动仍然在进行。虽然她只能在监狱里目睹马赫萨·阿米尼 (Mahsa Amini) 于2022年9月16日去世后爆发的抗议活动，但她认为，这场运动凸显了社会中人们不满的程度。库尔德族女子阿米尼是因未遵循“头巾令”而被酷刑致死，引发了死伤数百的大规模抗议浪潮。法新社发布了采访内容的更新版本。

51岁的纳尔吉斯说：“政府无法平息伊朗人民的抗议，我相信，在削弱宗教独裁统治基础方面，社会已经取得成绩。”

她指出，伊朗甚至在2022年9月之前就已经多次爆发抗议活动，她补充道：“近年来，我们看到了抗议活动的循环，这表明局势不可逆转以及抗议活动范围在扩大。”

在伊朗监狱服刑的纳尔吉斯星期五（10月6日）在致《纽约时报》的声明中说，全球对她人权倡导工作的支持和认可使她“更加坚定、更有责任感、更加热情和更加充满希望” 。

路透社引述报道说：“我也希望这种认可能够让伊朗人追求变革的抗议活动变得更强大、更有组织性。胜利就在眼前。”

纳尔吉斯于22年前首次被捕，过去20年的大部分时间里，她因人权斗争而进出监狱。她最近一次入狱是在2021年11月，她已经八年没有见到自己的孩子了。