泰枪击案凶手接受精神治疗 家属“承担责任”并道歉

泰国政府发布的声明说，在曼谷市中心商场暹罗百丽宫枪杀两人的14岁男嫌犯的家人为儿子的行为道歉。

这份于星期五（10月6日）以泰语、英语和华语发布的声明说：“我们对近期因我们儿子在暹罗百丽宫百货公司的行为而导致枪击案，向受害者、死者家属和伤者表示最深切的歉意。”

署名为“少年罪犯的父亲”的声明说：“我们为这一事件深感悲痛和震惊，并尽可能承担责任。”声明承诺，一家人会全力配合警方调查。

暹罗百丽宫（Siam Paragon）星期二（3日）的枪击案造成两人死亡、五人受伤。嫌犯星期三（4日）下午在青少年法庭面对初步提控后，还押在少年拘留中心，并将接受精神评估。

司法部长他威（Tawee Sodsong）6日说，少年嫌犯已送往治疗机构进行精神治疗。《曼谷邮报》引述他说，少年观护署的官员会在医院内持续观察少年，并试图建立少年犯案的动机。他说，嫌犯将会面对一切必要的司法程序，而死者和伤者依法会得到赔偿。

开枪的少年在距离暹罗百丽宫仅数米之遥的一所私立学校念书，学校每学期学费为4000美元（约5476新元）。他在接受精神测试，以确定他是否适合出庭受审。调查人员3日说，他一直在接受精神疾病治疗，但已停止服药，并报告听到有人告诉他开枪射击。