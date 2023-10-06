联合国促伊朗释放和平奖得主纳尔吉斯 家人称得奖意义深远

联合国敦促伊朗释放荣获2023年诺贝尔和平奖的伊朗女权捍卫者纳尔吉斯·穆罕默迪（Narges Mohammadi）。联合国秘书长古特雷斯指出，诺贝尔委员会的决定提醒人们关注伊朗等地对女权维护者的迫害。

路透社引述诺贝尔委员会星期五（10月6日）发布的颁奖词说：“挪威诺贝尔委员会决定将2023年诺贝尔和平奖授予纳尔吉斯·穆罕默迪，以表彰她反对伊朗妇女受压迫以及为促进所有人的人权和自由而斗争。”

古特雷斯发布声明说：“今年的诺贝尔和平奖是向所有那些冒着失去自由、健康甚至生命的风险为自己的权利而斗争的妇女致敬。”

受囚于德黑兰埃文监狱（Evin Prison）的纳尔吉斯于22年前首次被捕，过去20年的大部分时间里，她因人权斗争而进出监狱。她最近一次入狱是在2021年11月，刑期16年。她已经八年没有见到自己的孩子了。51岁的纳尔吉斯从事记者工作多年，同时也是一名作家和德黑兰民间组织“人权捍卫者中心”（DHRC）的副主任。

联合国人权办公室告诉法新社：“纳尔吉斯·穆罕默迪的案件象征着妇女为倡导所有伊朗人的权利而冒着巨大风险。我们呼吁伊朗释放她以及所有伊朗所监禁的人权捍卫者。”

联合国人权事务高级专员办事处发言人伊丽莎白·斯罗塞尔（Elizabeth Throssell）在日内瓦举行的新闻发布会上说，纳尔吉斯获得诺贝尔奖“确实凸显了伊朗妇女的勇气和决心，以及她们是如何鼓舞人心的。”联合国新闻中心引述她说，伊朗妇女仅仅因为衣着穿戴而受到骚扰，同时面临着针对她们越来越严厉的法律、社会和经济措施。

联合国发言人亚历山德拉·韦鲁奇（Alessandra Vellucci ）在日内瓦的简报会上说，尊重妇女权利一直是联合国极其重要的立场。

诺贝尔委员会主席贝里特·赖斯-安德森（Berit Reiss-Andersen）10月6日宣布，委员会决定将和平奖颁给伊朗女权捍卫者纳尔吉斯·穆罕默迪。（路透社）

纳尔吉斯·穆罕默迪的家人认为，她获得诺贝尔奖是“伊朗争取自由的历史性的、意义深远的时刻”，同时对她无法分享这一“非凡的时刻感到遗憾”。

她的家人在她入狱期间一直在更新她的社交媒体账号。他们指出，这一荣誉属于所有伊朗人，“尤其是勇敢的伊朗妇女和女孩，她们为自由和平等而奋斗的勇气令全世界钦佩”。

纳尔吉斯反对死刑、反对政府强制女子戴头巾。她家人的贴文补充道：“正如纳尔吉斯常说的那样：胜利得之不易，但那是必然的结果。”