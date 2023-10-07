美国已有四州报告至少10起本土疟疾病例

今年以来，美国已有四个州确认至少10起本土疟疾病例。这是美国近20年来再度发现本土疟疾病例。

新华社报道，美国阿肯色州公共卫生部门日前通报，该州萨林县发现一起本土疟疾（malaria）病例，患者无境外旅行史。这是阿肯色州目前唯一已知的本土疟疾病例，该州今年还发现五起境外输入性疟疾病例。

今年以来，美国还有三个州报告了本土疟疾病例，其中佛罗里达州七起，得克萨斯州一起，马里兰州一起。

据美国疾病控制与预防中心网站介绍，美国上一次发现本土疟疾病例是在2003年，当时佛州棕榈滩县有八人感染。

疟疾是一种由疟原虫引起的急性传染病，通过受感染的蚊子叮咬传播给人类。疟疾患者会出现发热、头痛、寒战等症状。如不及时治疗，可能危及生命。

据美国疾控中心网站介绍，美国大多数疟疾病例为输入病例，从疟疾流行的国家传入。冠病疫情前，美国每年报告约2000起疟疾病例，其中包括五至10起死亡病例。

美国疾控中心说，在美国本土感染疟疾的风险仍然很低。快速、准确地诊断疟疾对于及时治疗患者、防止进一步社区传播至关重要。

世界卫生组织（WHO）说，疟疾主要通过受感染的一些雌性按蚊（Anopheles gambiae，又称甘比亚疟蚊）的叮咬传播给人，输血和受污染的针头也可能传播疟疾。最初的症状可能比较轻微，类似于许多发热性疾病，并且难以识别为疟疾。如果不予以治疗，恶性疟原虫疟疾可能在24小时内发展成严重疾病，甚至死亡。