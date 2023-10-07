哈马斯对以色列发动大规模攻击 造成70死985伤

巴勒斯坦激进组织哈马斯星期六（10月7日）对以色列发动多年来最大规模的袭击行动，造成至少70死985伤。以色列防长加兰特斥责，哈马斯此举是向以色列发动“战争”。

综合外电报道，哈马斯军事指挥官声称，对以色列发射了5000多枚火箭炮，并出动武装分子从加沙潜入以色列。“我们宣布启动‘阿克萨洪水行动’，在20分钟的第一轮打击，针对敌方阵地、机场和军事防御工事，发射了5000多枚火箭。”

以色列当局指，这次的袭击造成至少70人死，另有985人受伤。巴勒斯坦卫生官员则称，以色列的空袭已经造成198人死，至少1610人受伤。

巴勒斯坦激进组织哈马斯星期六（10月7日）对以色列发动大规模袭击，声称对以色列发射了5000枚火箭炮。（路透社）

法新社驻加沙记者报道，从星期六早上6时30分开始，空中不断出现从巴勒斯坦领土多个地点发射的火箭弹。空袭警报响彻以色列南部和中部地区，以色列军队敦促当地民众留在防空洞附近。

在社交媒体流传的视频显示，武装分子把几名以色列士兵的尸体拖到街上庆祝。

以军已进入战争戒备状态，以色列总理内坦亚胡紧急召见安全高官，防长也下令征召预备役军人。

以色列防长加兰特发表声明说：“哈马斯今天上午犯下了严重错误，对以色列发动了战争……以军正在各个地点与敌人作战。”

哈马斯星期六（10月7日）对以色列发动大规模袭击，在加沙地区可以看到滚滚浓烟冒出。（路透社）

以军方说，哈马斯发射了 “大量火箭炮”，同时“恐怖分子在多个不同地点潜入以色列境内”。当局也发布声明称，将采取行动进行回应，而“哈马斯将为此付出巨大代价”。

以色列紧急服务部门透露，其中一名死者是60多岁的妇女，她因为“被直接击中”身亡；伤者当中有两人重伤。

在发动袭击的前一天，哈马斯曾指责以色列持续在巴勒斯坦土地犯下罪行，人民必须划清界限，结束以色列的占领。