以色列总理：国家目前正处于战争中

哈马斯对以色列进行大规模袭击，以色列总理内坦亚胡星期六（10月7日）发表讲话，指以色列目前处于战争中。

综合外电报道，内坦亚胡在当天发布的视频讲话中说：“我们正处于战争中，这不是行动……而是战争。”

“今天上午，哈马斯对以色列和其公民发动了致命的突袭。我们从今天早上开始着手应对。我召集了安全部门的负责人，指示首先要清除渗入村庄的恐怖分子。这项任务正在进行中。”

巴勒斯坦激进组织哈马斯星期六对以色列发动多年来最大规模的袭击行动，造成至少22死250伤。以色列卫生部长宣布，以色列所有医院进入紧急状态；当地紧急部门也号召人们捐血。

以色列军方宣布，发起了一场名为“铁剑”的“大规模行动”，以回应哈马斯星期六对以色列发动的攻击。

以色列军方称，其数十架战斗机正在打击加沙地带属于哈马斯的“一些目标”。以色列陆军发言人说，以色列军队正在加沙周边地区的几个地点，与巴勒斯坦武装分子展开陆地战。“这是一次通过滑翔伞、海上和陆地进行的综合陆地突袭。”

内坦亚胡也说，他已经下令召集预备役人员，要“以敌人难以预料的威力和范围进行反击。”

“我呼吁所有以色列公民严格遵守军队和国内指挥部的指示。我们正在进行一场战争，我们将赢得此战役。”

此外，捷克、法国、德国、英国、乌克兰等国则都对哈马斯发动的袭击表示谴责。