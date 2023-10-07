传哈马斯或绑架多名以色列士兵与平民

巴勒斯坦激进组织哈马斯发布视频称，其士兵在加沙边境附近抓获三名以色列男子。

哈马斯星期六（10月7日）对以色列发动多年来最大规模的袭击行动，造成至少40死779伤。

综合外电报道，哈马斯当天在社交媒体平台发布的视频显示，三名平民穿着的男子被枪指着。哈马斯声称，这三人是以色列军人。对此，以色列国防部拒绝置评。

另有报道声称，哈马斯抓了“一些以色列平民”，并将他们带到加沙地区当人质；有些人则当街遭到击毙。不过，目前未能证实这些报道属实。

以色列外交部则转发了欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）星期六在社交媒体平台X发表的贴文，呼吁哈马斯立即释放被绑架到加沙的以色列人质。

贴文写道：“平民在家中或在加沙地区被劫持为人质的消息令人震惊。这违反了国际法。必须立即释放人质。”

多国也对哈马斯进行的袭击表示谴责。美国白宫星期六发布声明说：“美国明确谴责哈马斯恐怖分子对以色列平民的无端袭击。我们坚定地与以色列政府和人民站在一起，并对在这些袭击中丧生的以色列人表示哀悼。”它补充说，国家安全顾问沙利文正就此事与以色列合作伙伴保持密切联系。

联合国人权事务高级专员图尔克（Volker Tuerk）则呼吁立即停止加沙的暴力行为。他在一份声明中说：“这次袭击对以色列平民造成了可怕的影响。平民绝不能成为袭击的目标。”

他也呼吁以色列在加沙展开空袭的同时采取预防措施，避免平民伤亡。“我呼吁立即停止暴力，并呼吁各方和该地区的主要国家缓和局势，避免进一步伤亡。”