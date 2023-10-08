以巴冲突已致逾900死 美讨论向以提供军事帮助

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）对以色列发动近年来规模最大的突袭，以色列随后对加沙展开大规模反击，现已在两地造成超过900人死亡、数千人受伤。

综合法新社和美国广播公司（ABC）报道，以巴冲突于星期六（10月7日）出现近几十年来最血腥的一次升级，以色列总理内坦亚胡当天宣布国家进入战争状态。

截至新加坡时间星期天晚上9时27分，法新社引述以色列政府消息报道，哈马斯的袭击造成至少600多名以色列人死亡。此外，有超过2000人受伤，以及100多名以色列士兵和平民被扣为人质。

另据新华社报道，加沙的巴勒斯坦卫生当局称，以色列对该地的猛烈空袭造成至少313名巴勒斯坦人丧生，另有约1990人受伤。

根据早些时候的报道，以色列军队和数百名哈马斯战士在以色列至少22个地点展开枪战，交火一直持续到深夜，其中至少有两个地点发生劫持人质事件。

军方称，“恐怖分子横冲直撞，闯入民宅并屠杀平民”，以色列有1000多人被枪弹或3000多枚火箭弹击伤。以色列陆军少将阿利安（Ghasan Alyan）说，哈马斯已经“打开了地狱之门”。

以色列国营电力公司已经切断了对加沙的电力供应。加沙北部星期六有数百人携带食物和毯子逃离家园。

以巴冲突升级后，包括美国在内的国际多方纷纷对事态发表评论。美国总统拜登星期六与以色列总理内坦亚胡通话后说，美方会为以色列提供“一切适当的支持手段”，并警告“以色列的任何敌对方”切勿趁乱行动。

与此同时，伊朗方面则对哈马斯的攻击表示“祝贺与支持”。路透社星期天（8日）报道，美国共和党籍佛罗里达州州长德桑蒂斯说，伊朗协助了哈马斯对以色列的战争，他也指责拜登政府对伊朗的宽松政策起了鼓动作用，而以色列如今在为这些政策埋单。

不过，美国高级官员表示，美国并未掌握任何证据表明伊朗参与了哈马斯在以色列的“具体”袭击。

此外，美国国务卿布林肯在冲突爆发后与埃及、沙特外交部门进行通话，强调在这次事件上各方须要展开协调，“哈马斯针对以色列的恐怖攻击亟需立刻停止”。

白宫官员说，有关美国给予以色列军事帮助的讨论“正在进行中”，华府最快可能于当地时间星期天宣布相关举措，但眼下美国没有众议院议长，国会的角色可能让情况复杂化。